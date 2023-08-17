حمدان بن مبارك يتسلم قائمة مرشحي اتحاد الكرة اليوم

المصدر: دبي - العوضي النمر

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تقوم لجنة الانتخابات في اتحاد كرة القدم برئاسة المستشار سالم بن بهيان العامري، اليوم برفع قائمة المرشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد وعددهم 14 عضواً، بما فيهم الثلاثة المرشحون بالتعيين، إلي معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، المرشح الوحيد للرئاسة تمهيداً لاختيار قائمته الانتخابية التي ستتكون من 11 عضواً بشكلها النهائي، بعد انتهاء مرحلة الطعون على الترشح، وسيتم منح فترة من الوقت للرئيس لاختيار القائمة النهائية حتي الأربعاء المقبل، تمهيداً لطرحها لنيل ثقة أعضاء الجمعية العمومية خلال اجتماعها يوم 8 سبتمبر المقبل.

تعديل باللوائح

وسيتم خلال عقد العمومية الانتخابية، التصديق على القائمة التي يتقدم بها الرئيس واعتمادها بشكل رسمي، يتم بعدها إعلان القائمة النهائية، ليسدل الستار على العملية الانتخابية، بالإعلان المتوقع بفوز الشيخ حمدان بن مبارك بمنصب رئيس اتحاد الكرة رسمياً، وقائمته الانتخابية، ليكون الرئيس الثاني عشر في تاريخ الكرة الإماراتية.

وعلم «البيان» أن اتحاد الكرة سيقوم بإجراء بعض التعديلات على لائحة الانتخابات فيما يتعلق ببعض شروط الترشح ومهام الأعضاء، وفق مستجدات الترشح خلال الفترة الماضية، وطرحها على الجمعية العمومية لاعتمادها، خلال الجلسة الانتخابية نفسها.

إقرار القائمة

وأقرت اللجنة القائمة النهائية المرشحة لعضوية مجلس الإدارة بعد تمديد فترة الترشح لعضوية المجلس للأندية المحترفة، وتأكدت من سلامة وصحة شروط مرشحي ناديي بني ياس وشباب الأهلي دبي، الذين انضموا إلى قائمة المرشحين، فيما رفضت استمارة ترشح جديدة مقدمة من نادي الوحدة، بعد أن ثبت عدم إمكانية تقديم النادي لأكثر من استمارة ترشح واحدة، وذلك بموجب لائحة الانتخابات. بعد أن سبق ورشح حسن علي الشحي الذي لم يستوفي أوراق ترشحه وبالتالي تم استبعاده.

وبناءً عليه تكون الأسماء النهائية المترشحة للعضوية عن الأندية المحترفة ستة مرشحين هم: هشام محمد الزرعوني (الشارقة) وحمد أحمد المزروعي (حتا) وعمر الحاج المهيري (النصر) ويحيى خلف المطروشي (عجمان) وفهد إسماعيل الحوسني (بني ياس) وجمال زعل المهيري (شباب الأهلي دبي)، ومطلوب خمسة مرشحين من أندية المحترفين من هذه القائمة وفق لائحة الانتخابات وسيتم استبعاد عضو واحد، وسيكون الاختيار النهائي للأعضاء من قبل المرشح للرئاسة.

مرشحو الأولى

فيما تضم قائمة المرشحين للعضوية من أندية الدرجة الأولى خمسة مرشحين هم: أمل حسن بو شلاخ (مصفوت) وأحمد علي المهبوبي (التعاون) وإبراهيم حسن النمر (الحمرية)، وسالم علي الشامسي (العربي) وسيف ماجد المنصوري (الظفرة)، وسيقوم المرشح لرئاسة اتحاد الكرة باختيار ثلاثة أعضاء من هذه القائمة من بينهم العضو النسائي، وفق لائحة الانتخابات وبناءً عليه سيتم استبعاد اثنين من المرشحين.

المرشحون بالتعيين

أما قائمة المرشحين للانضمام إلى مجلس الإدارة المقبل، بالتعيين وفق ترشيح رئيس الاتحاد وهم من أصحاب الخبرات والكفاءات فتضم كلاً من: عبد المحسن فهد الدوسري، وخلفان جمعة بلهول، وعبيد سالم الشامسي المرشحين ولن يكون هناك تغير في تلك الأسماء.

تشكيل المجلس

ووفق لائحة الانتخابات يتكون من مجلس إدارة اتحاد الكرة من 13 عضواً هم: الرئيس بالانتخاب، وينضم رئيس رابطة المحترفين للمجلس من دون انتخاب ويتولى منصب النائب الأول، فيما يتم اختيار نائب ثان من المتقدمين للعضوية، سواء بالانتخاب أم المعينين، ويتم تحديد الاسم في أول اجتماع لمجلس الإدارة، فيما يتم اختيار 8 أعضاء من مرشحي الأندية بالانتخاب منهم 5 من أندية المحترفين، و3 من أندية الدرجة الأولى، و3 سيتم اختيارهم من قبل الرئيس من أصحاب الخبرات والكفاءات.

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