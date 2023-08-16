أحمد خليل جاهز لمواجهة البطائح أمام الوحدة

المصدر: الشارقة -علي الظاهري

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أكد الروماني ميريل رادوي مدرب البطائح، جاهزية اللاعب أحمد خليل لمواجهة الجمعة أمام الوحدة في الجولة الافتتاحية لدوري أدنوك للمحترفين بعد الوصول للفورمة المطلوبة خلال فترة التحضيرات التي سبقت انطلاقة الموسم الجديد، مشيراً إلى أن اللاعب يعتبر من العناصر المؤثرة وأحد نجوم الفريق الذين يحرص على تواجدهم بشكل دائم في صفوف الفريق.

وأضاف رادوي أن أحمد خليل الحائز على جائزة أفضل لاعب في آسيا 2015، سيكون متواجداً في مباراة الجمعة ضد «العنابي»، لافتاً إلى أنه متمسك باللاعب الذي يملك خبرة طويلة وسجلاً حافلاً في ذاكرة الكرة الإماراتية، كما أن تواجده يعتبر مهماً حتى لبقية زملائه اللاعبين.

ولم تحسم المفاوضات بين أحمد خليل والنادي حتى الآن بشأن تجديد عقده مع البطائح الذي يخوض التحدي معه للموسم الثاني على التوالي ويأمل اللاعب أن يقدم حضوراً أقوى في الملاعب مع ارتفاع مستوى جاهزيته الفنية البدنية خاصة بعد التحاقه في الفترة الماضية بواجب الخدمة الوطنية.

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