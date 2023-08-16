موسيماني: متفائل بحصولي على بطولة على الأقل مع الوحدة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، أنه يملك عقلية وثقافة الفوز بالبطولات، ويؤمن بأنه سيحصل مع العنابي على بطولة على الأقل، وأن هدف الفريق الأساسي هو التتويج بلقب دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الجديد.

ويستهل الوحدة مشواره في دوري أدنوك للمحترفين موسم 2023-2024 بمواجهة البطائح على استاد آل نهيان، بعد غد الجمعة، في الجولة الأولى من المسابقة.

وقال موسيماني:" فزت بالكثير من البطولات مع أندية كبيرة مثل الأهلي المصري وصنداونز الجنوب إفريقي والأهلي السعودي، وأتطلع دائماً للفوز بالبطولات، وجئت من ثقافة وعقلية تسعى للفوز بالألقاب، أنا إيجابي ومتفائل بقدرتنا على الفوز ببطولة أو بطولتين مع الوحدة، وسيكون من الجيد الفوز بالدوري لأنه الأولوية".

وأضاف:" الوحدة لديه فريقاً جيداً ولكن من المهم أن نتمتع بالرغبة والقتال، البطولات لا تأتي بسهولة، وإنما بالمعاناة والقدرة على تخطي الصعوبات والتحديات، فزت ببطولات مع الفرق التي دربتها سابقاً، ولذلك لماذا لا أفوز بالبطولات مع الوحدة".

وأردف:" أنا متواضع، والمدرب لا يفوز بالبطولات بمفرده لأنه مدرب جيد، ولكن لأنه يمتلك منظومة متكاملة ولاعبين جيدين، غوارديولا لا يفوز مع مانشستر سيتي بمفرده، ولكن لأن لديه هالاند وكيفين دي بروين، فلسفتي الفوز والأمر لا يمكنني تحقيقه بنفسي وعلى اللاعبين أن يكونوا بنفس الرغبة، وتحدثت بالفعل معهم، وأن الفريق سيواجه تحديات وصعوبات على مدار الموسم، الدوري صعب والبطل هو القادر على تجاوز التحديات".

وتابع:" لسنا وحدنا من نرغب في اللقب، فالعين وشباب الأهلي والجزيرة والشارقة سينافسون بقوة، والحوافز في غاية الأهمية، والبطل من ينهض بعد الشعور بالآلام".

وشدد موسيماني على أهمية المباراة الأولى أمام البطائح وأنها تعبر عن مدى جاهزية الفريق للموسم، مشيراً إلى أن الفريق ظهر بشكل جيد في البطولة العربية التي كشفت عن إيجابيات وسلبيات، والفريق سيسعى لتحقيق الفوز والظهور بقوة في أول مباراة على ملعبه.

وختم:" آخر مباراة خضتها على ملعب آل نهيان حققت خلالها الفوز مع الأهلي المصري برباعية على حساب الهلال السعودي في كاس العالم للأندية، متفائل بهذا الملعب".

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