إسماعيل مطر: بنسبة 98% الموسم الجديد هو الأخير لي في الملاعب

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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كشف إسماعيل مطر نجم وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة أن الموسم الجديد 2023-2024 الذي ينطلق بعد غد الجمعة، سيكون الأخير له في ملاعب كرة القدم بنسبة كبيرة، معرباً في الوقت ذاته عن أمنياته بأن يتوج مع العنابي بلقب دوري أدنوك للمحترفين الغائب عن خزائن النادي منذ 13 عاماً.

وقال إسماعيل مطر في مؤتمر صحفي اليوم:" الموسم الجديد سيكون الأخير لي في الملاعب بنسبة 98%، الختام قد لا يكون مهماً في بعض الأحيان، ولكن إحراز بطولة الدوري مهمة للنادي وجماهيره".

وأضاف:" أتمنى مثل كل "وحداوي" التتويج باللقب في نهاية الموسم، ولكن هذا الأمر بيد الله، ونحن سنجتهد ونسعى لتحقيق ذلك، وآمل أن يحالفنا التوفيق ونسعد سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس النادي وجمهور الوحدة وكل من يعشق هذا الكيان الكبير باللقب".

وتابع:" بكل تأكيد الوحدة يدخل الموسم الجديد بطموح المنافسة على الدوري، هذا الطموح يبدأ من المباراة الأولى، ومواجهة البطائح في البداية صعبة، لأنه ليس من الفرق السهلة ودعم صفوفه بلاعبين جدد، المهم أن نعطي انطباعاً جيداً عن الفريق، وأن الأمور ستكون مختلفة خاصة على ملعبنا، ونسعى للخروج بالصورة التي نتمناها ونحصد أول ثلاث نقاط في الموسم".

وأردف:" دائماً الحياة ليست بالتمني، والانسان مطالب بالعمل والاجتهاد، ومثلما يريد الوحدة إحراز الدوري، هناك فرق أخرى تطمح لذلك، وهو أمر طبيعي وليس بجديد، وفي النهاية سيكون هناك بطل واحد فقط، نحن كفريق طموحنا المنافسة بلا شك".

وأكد مطر أن مشاركة الوحدة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية منحت الفريق ميزة خوض مباريات رسمية مع فرق قوية، مشيراً إلى أن "البطولة أعطت انطباعاً عن مستوى الوحدة، ونريد إثبات ذلك من أول مباراة، خصوصاً وأن جمهور العنابي يتوقع أن يكون الموسم مختلفاً".

وتعليقاً على خوضه الموسم الـ 23 على التوالي وهو بعمر الـ 40 عاماً، قال:" من يعرف إسماعيل مطر يعلم أن الأرقام لا تعني لي الكثير، المهم السعي والاجتهاد، هذه مجرد أرقام، والشيء المهم في النهاية هو الانطباع والسمعة الحسنة التي يتركها الانسان".

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