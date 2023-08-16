15 قمة تضاعف قوة المنافسة على لقب الدوري الإماراتي

المصدر: وام

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مع اقتراب ضربة البداية في الموسم الجديد لمسابقة الدوري الإماراتي، والمقررة يوم الجمعة المقبل، ينتظر أن تشهد منافسات المسابقة 15 لقاء قمة في النصف الأول من الموسم، وذلك بداية من الجولة الثانية، وحتى الجولة 13.

وتشهد الجولة الثانية قمة مرتقبة بين الجزيرة والوحدة على استاد محمد بن زايد، وقمة أخرى بين الشارقة والوصل على استاد نادي الشارقة.

كما تشهد الجولة الرابعة قمة بين الشارقة والعين، على استاد الشارقة، وأخرى بين شباب الأهلي والوحدة على استاد راشد، فيما تقام قمة واحدة بين الجزيرة وشباب الأهلي على استاد محمد بن زايد في الجولة الخامسة.

وتقام خلال الجولة السابعة قمتان؛ تشهد الأولى مواجهة بين الوصل والعين على استاد زعبيل، والثانية بين الجزيرة والشارقة على استاد محمد بن زايد.

وفي الجولة الثامنة، تقام قمتان؛ تجمع الأولى الجزيرة مع الوصل على استاد محمد بن زايد، فيما تقام الثانية بين شباب الأهلي والعين على استاد راشد، فيما تقام قمة واحدة بالجولة التاسعة على استاد نادي الشارقة تجمع الشارقة وشباب الأهلي، وقمة واحدة في الجولة العاشرة على ملعب آل نهيان حيث يستضيف الوحدة، فريق الوصل.

وتشهد الجولة الـ 11 المواجهة بين العين والوحدة على استاد هزاع بن زايد، كما تشهد الجولة الـ 12 قمة شباب الأهلي مع الوصل.

وتختتم منافسات الدور الأول بقمتين في الجولة الـ 13؛ تجمع الأولى بين الوحدة والشارقة على استاد آل نهيان، والثانية بين العين والجزيرة على استاد هزاع بن زايد.

وقال المحلل الرياضي أحمد حماد المدير التنفيذي السابق لنادي شباب الأهلي أن وجود هذا الكم من مباريات القمة خلال الدور الأول يضاعف من قوة المسابقة، والمنافسة على حصد أكبر عدد من النقاط.

وأضاف: "ما رأيناه في الموسم الماضي من ارتفاع مستوى الفرق، والمنافسة على لقب الدوري حتى الجولة الأخيرة بين كل من شباب الأهلي والعين والوحدة، يؤكد أننا ننتظر موسما أقوى.. الأندية والجماهير تنظر بأهمية كبيرة لمثل هذه المباريات، وهي أكثرها حضورا للجماهير، ومتابعة، وتعطي قيمة فنية وتسويقية للبطولة".

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