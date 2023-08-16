فهد حديد: جاهز لتحدٍ جديد في دوري المحترفين

المصدر: دبي - علي الظاهري

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أكد اللاعب فهد حديد أنه بعد نهاية عقده مع فريق خورفكان يتطلع إلى العودة بقوة للملاعب عبر خوض تجربة جديدة تنتظره في دوري أدنوك للمحترفين، مشيراً إلى أنه حرص على استثمار الفترة الحالية في إعداد برنامج بدني تحت إشراف أحد المدربين المتخصصين من أجل الوصول للجاهزية المطلوبة قبل خوض التحدي المقبل. وأضاف حديد «30 عاماً» في تصريحات لـ«البيان»، إنه بعد تجارب سابقة مع أندية خورفكان والعين والوصل والنصر والإمارات والشارقة، لا يزال في أوج عطائه الكروي بعد الوصول لمستوى عالٍ من اللياقة البدنية، إضافة إلى بلوغ مرحلة النضج الكروي بفضل الخبرات التي اكتسبها مع الأندية والمنتخب على مر السنوات الماضية.

تجربة

وعن تقييمه للمحطة الأخيرة مع خورفكان، قال إنه من الصعب الحكم على تجربة «النسور» بسبب قلة مشاركته مع الفريق نتيجة التحاقه بواجب الخدمة الوطنية، مشيراً إلى أنه في المجمل العام خرج بمكاسب فنية من الأندية التي لعب معها ومن بينها خورفكان.

ولفت حديد إلى أنه يتطلع إلى العودة لصفوف منتخبنا الوطني باعتباره لاعباً محترفاً يمارس كرة القدم بشغف ويعتبرها عملاً أساسياً في حياته وأكثر من هواية بالنسبة له، موضحاً أنه ما زال يفاضل بين العروض التي تلقاها من أندية دوري أدنوك للمحترفين لاختيار العرض المناسب.

ظروف

وذكر حديد أنه خلال التجارب السابقة مع أندية دورينا مر ببعض الفترات بظروف أجبرته على الابتعاد عن الملاعب أبرزها الإصابة بقطع الرباط الصليبي خلال فترته مع النصر، وواجه تحديات من أجل العودة بقوة في المستطيل الأخضر ليقهر الصعوبات بسلاح العزيمة والإرادة بعد أن برز مع ناديي العين وخورفكان في المواسم السابقة.

وأشاد حديد بالنسخة الماضية لدوري أدنوك للمحترفين، وقال إن التحكيم يعتبر من أهم العوامل التي أسهمت في تطوير دورينا بعد انخفاض فترة التوقفات خلال المباريات التي تميزت بالندية والسرعة، ومن المتوقع أن يشهد الدوري مزيداً من التطور في الفترة المقبلة بما فيها الموسم الجديد الذي سيكون استثنائياً بكل المقاييس بسبب تقارب المستويات الفنية بين العديد من الأندية، موضحاً أن التحكيم الإماراتي كان محل إشادة من قبل الجميع.

تميز

وعن استقطاب الأندية للعديد من اللاعبين الأجانب المميزين في فترة الانتقالات الصيفية أبرزها تعاقد نادي الإمارات مع النجم الإسباني أندريس أنيستا لاعب برشلونة الأسبق، قال إن اللاعب الأجنبي يتمنى اللعب في دوري المحترفين الإماراتي لعدة أسباب أبرزها تميز الدولة بالأمن والأمان ووجود بيئة جاذبة تتناسب مع جميع الجاليات الأجنبية. وأضاف: وجود أنيستا سيسلط أضواء وسائل الإعلام الأجنبية والإسبانية على مشاركة اللاعب في الإمارات وتعتبر الخطوة ليست بجديدة على أندية دورينا بعد استقطاب العديد من اللاعبين والمدربين العالميين في السنوات الماضية.

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