شباب الأهلي يتجاوز الوحدات ويواجه النصر السعودي في «الآسيوية»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي، الشارقة - ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز شباب الأهلي على ضيفه الوحدات الأردني بثلاثة أهداف نظيفة، سجلها عزيز غانييف ورينان فيكتور ومؤنس دبور في الدقائق 57 و64 و87 بالترتيب، من عمر مباراتهما مساء أمس، على ملعب استاد راشد بدبي، في الدور التمهيدي الأول من تصفيات دوري أبطال آسيا. وتأهل شباب الأهلي للقاء مضيفه النصر 22 أغسطس، في العاصمة السعودية الرياض، في الدور التمهيدي الثاني، والفائز من تلك المباراة سيتأهل للعب في دور المجموعات، إلى جوار العين الذي تأهل مباشرة إلى دور المجموعات، وينتظر قرعة هذا الدور يوم 25 من الشهر نفسه.

ومرت الدقائق الأولى هادئة من لقاء شباب الأهلي والوحدات، واستمر الوضع طيلة الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي. وفي الشوط الثاني تمكن شباب الأهلي، من التسجيل مبكراً في الدقائق الأولى، وذلك من ركلة حرة مباشرة سددها عزيز غانييف، قوية في شباك الوحدات بالدقيقة 57، وأضاف رينان فيكتور، الهدف الثاني في الدقيقة 64، بعد رأسية قابل بها ركلة ركنية نفذها غانييف، ثم سجل مؤنس دبور، الهدف الثالث في الدقيقة 87، بتسديدة قوية.

وفي المباراة الثانية، نجح الشارقة في نيل بطاقة التأهل للملحق الآسيوي الفاصل ومواجهة مستضيفه تراكتور الإيراني الثلاثاء المقبل، بعد فوزه على ضيفه باشوندارا كينغز بطل بنغلاديش 2 - 0 في مباراة الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا في التي جرت باستاد الشارقة، ورغم سهولة المهمة للشارقة أمام منافس يشارك للمرة الأولى في البطولة القارية، إلا أن افتتاح التسجيل تأخر لما بعد نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول، بعد أن أهدر الشارقة فرصتين على الأقل عن طريق لوان بيريرا الذي عوض تلك الفرص بتسجيله هدف السبق «ق 45+3» مستغلاً تمريرة ذكية من بيانيتش داخل الـ 6 ياردات، لينتهي الشوط بتقدم أصحاب الأرض.

وتكرر «السيناريو» ذاته في الشوط الثاني بعد أن صمد الحارس البنغلاديشي في صد أكثر من فرصة للشارقة أهمها تسديدة بيانيتش من لعبة ثابتة، وعاد لوان بيريرا ليكسر صمود باشوندارا بتسجيله هدفه الشخصي الثاني ولفريقه، وحاول الفريق البنغلاديشي تقليص الفارق على أقل تقدير لكن باءت كل محاولاته بالفشل حتى انتهت المباراة بهدفي لوان بيريرا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز