شباب الأهلي يتجاوز الوحدات للقاء النصر السعودي في أبطال آسيا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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فاز شباب الأهلي على ضيفه الوحدات الأردني بثلاثة أهداف نظيفة، وسجلهم عزيز غانييف ورينان فيكتور ومؤنس دبور في الدقائق 57 و64 و87 بالترتيب، في المباراة مساء اليوم، على ملعب استاد راشد بدبي، في الدور التمهيدي الأول من تصفيات دوري أبطال آسيا.

وتأهل شباب الأهلي للقاء مضيفه النصر يوم 22 أغسطس، في العاصمة السعودية الرياض، في الدور التمهيدي الثاني، والفائز من تلك المباراة سيتأهل للعب في دور المجموعات، إلى جوار العين الذي تأهل مباشرة إلى دور المجموعات، وينتظر قرعة هذا الدور يوم 25 من الشهر نفسه.

ومرت الدقائق الأولى هادئة من لقاء شباب الأهلي والوحدات، ولاحت الخطورة الأولى في الدقيقة 20، من تسديدة مهند أبو طه لاعب الوحدات، من خارج منطقة الجزاء، وعلت الكرة العارضة، وتأخر رد شباب الأهلي إلى الدقيقة 33، عندما دخل يحيى الغساني، بالكرة إلى منطقة الجزاء، بعد هجمة سريعة، وراوغ أكثر من لاعب، ولكنه سددها ضعيفة بجوار قائم مرمى الوحدات بمتابعة من حارس مرماه عبد الله الفاخوري، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وتمكن شباب الأهلي، من التسجيل مبكراً في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، وذلك من ركلة حرة مباشرة سددها عزيز غانييف، قوية في شباك الوحدات بالدقيقة 57، وأضاف رينان فيكتور، الهدف الثاني لشباب الأهلي في الدقيقة 64، بعد رأسية قابل بها ركلة ركنية نفذها غانييف، ثم سجل مؤنس دبور، الهدف الثالث في الدقيقة 87، بتسديدة قوية لكرة استلمها وتعامل معها بشكل جيد داخل منطقة جزاء الوحدات.

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