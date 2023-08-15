الشارقة إلى الملحق الآسيوي الفاصل

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم

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نجح الشارقة في نيل بطاقة التأهل للملحق الآسيوي الفاصل ومواجهة مستضيفه تراكتور الإيراني الثلاثاء المقبل، بعد فوزه على ضيفه باشوندارا كينغز بطل بنغلاديش 2-0 في مباراة الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا التي جرت بإستاد الشارقة، ورغم سهولة المهمة للشارقة أمام منافس يشارك للمرة الأولى في البطولة القارية، إلا أن افتتاح التسجيل تأخر لما بعد نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول، بعد أن أهدر الشارقة فرصتين على الأقل عن طريق لوان بيريرا الذي عوض تلك الفرص بتسجيله هدف السبق في الدقيقة " 45+3" مستغلاً تمريرة ذكية من بيانيتش داخل الـ 6 ياردات، لينتهي الشوط بتقدم أصحاب الأرض.

وتكرر ذات "السيناريو" في الشوط الثاني بعد أن صمد الحارس البنغلاديشي في صد أكثر من فرصة للشارقة أهمها تسديدة بيانيتش من لعبة ثابتة، وكاد الفريق البنغلاديشي أن يعدل النتيجة من خطأ دفاعي فادح صححه الحارس درويش محمد بسيطرته على الكرة، وعاد لوان بيريرا ليكسر صمود باشوندارا بتسجيله هدفه الشخصي الثاني ولفريقه بلعبة رأسية داخل الصندوق من عكسية عبد العزيز الكعبي، وحاول الفريق البنغلاديشي تقليص الفارق على أقل تقدير بالتمريرات الطويلة ولكن باءت كل محاولاته بالفشل بفضل صحوة خط الدفاع ومساندة لاعبي وسط الشارقة الذين أحدثوا الفارق في المباراة، خاصة بيانيتش، حتى انتهت المباراة بهدفي لوان بيريرا.

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