قائمة المرشحين النهائية لعضوية اتحاد الإمارات لكرة القدم

المصدر: البيان

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عقدت لجنة الانتخابات اجتماعها اليوم برئاسة المستشار سالم بن بهيان العامري، وبحضور الأعضاء.

وأقرت اللجنة باستقبال ثلاثة طلبات لعضوية مجلس الإدارة بعد تمديد فترة الترشح لعضوية المجلس للأندية المحترفة، وتأكدت من سلامة وصحة شروط مرشحي ناديي بني ياس وشباب الأهلي، فيما رفضت استمارة الترشح المقدمة من نادي الوحدة، حيث ثبُت عدم إمكانية تقديم النادي لأكثر من استمارة ترشح واحدة، وذلك بموجب لائحة الانتخابات.

وبناءً عليه تكون الأسماء النهائية المترشحة للعضوية كل من : هشام محمد الزرعوني ( نادي الشارقة ) وحمد أحمد المزروعي ( نادي حتا ) وعمر الحاج المهيري ( نادي النصر ) ويحيى خلف المطروشي ( نادي عجمان ) وفهد إسماعيل الحوسني ( نادي بني ياس ) وجمال زعل المهيري ( نادي شباب الأهلي دبي ) وأمل حسن بو شلاخ ( نادي مصفوت ) وأحمد علي المهبوبي ( نادي التعاون ) وإبراهيم حسن النمر ( نادي الحمرية )، وسالم علي الشامسي ( نادي العربي ) وسيف ماجد المنصوري ( نادي الظفرة ) وعبدالمحسن فهد الدوسري، وخلفان جمعة بلهول، وعبيد سالم الشامسي المرشحين من رئيس الاتحاد.

من جهة أخرى، تبدأ فترة استقبال الطعون على نتيجة فحص الطلبات من تاريخ اليوم وحتى يوم غد الأربعاء الموافق 16 أغسطس.

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