بتوجيهات هزاع بن زايد.. «العين» يطلق حزمة مبادرات نوعية وجوائز قيمة

المصدر: وام

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بتوجيهات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، ومتابعة سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، أعلن نادي العين اليوم عن حزمة من المبادرات النوعية، والجوائز القيمة، والفعاليات المجتمعية والثقافية.

وحرص مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، برئاسة سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، على وضع آلية متكاملة في الموسم الجديد 2023-2024، لتعزيز الخدمات المقدمة للجماهير، والتي تتضمن مبادرات مجتمعية وفعاليات ثقافية تتناسب مع كافة فئات المجتمع، وتهدف إلى اكتشاف الموهوبين والمبدعين في شتى المجالات، بالإضافة إلى مسابقات خاصة بتعزيز رصيد المعلومات.

وكشف نادي العين عن الجوائز القيمة التي خصصها للجماهير في الموسم الجديد، بداية بـ “4 سيارات نيسان باترول 2023”؛ وبحيث يتم السحب على كل سيارة بعد 3 مباريات في استاد هزاع بن زايد، كما تمنح الأولوية للأكثر حضوراً للمباريات.

كما أعلنت حسابات النادي الرسمية على شبكة الإنترنت، عن سحوبات للجماهير في جميع المباريات التي يستضيفها استاد هزاع بن زايد، تتضمن جوائز مالية وهواتف ذكية ومقتنيات قيمة وتذاكر سفر، بالإضافة إلى منتجات النادي في المتجر الرسمي من ساعات وهدايا قيمة.

وتم الإعلان عبر منصات النادي عن مزايا خاصة وجوائز للعائلات والنساء والأطفال وأعضاء "بطاقة عيناوي"، تتضمن الدخول في السحب، إلى جانب تخصيص 26 حقيبة نسائية تحمل شعارات أكبر العلامات التجارية العالمية وهدايا نقدية وعينية وتذاكر سفر.

وأكد سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، أن توجيهات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، تعكس مدى اهتمام وتقدير سموه للدور المهم الذي يقوم به جمهور نادي العين.

وقال إن الرعاة الرسميين للنادي شركاء أساسيين في جميع إنجازاته وأهدافه، وهم "بنك أبوظبي الأول" و"إمكان" و"نايكي" و"EA Sports FC" ومجموعة برجيل الطبية، وفلاورد، وساس العقارية، وصيدلية العين.

وأشاد الدرعي، بمبادرة "ساس العقارية" التي قدمت 4 جوائز كبرى للجماهير في الموسم الجديد، بما يؤكد أهمية دور الشركاء في دعم مبادرات النادي والمساهمة في تحقيق أهدافه على الصعد كافة.

وأكد الهولندي ألفريد شرودر، المدير الفني لـ"العين" أن المبادرات التي أعدها النادي للجماهير من المؤشرات الإيجابية لتحفيزها وحثها على الحضور لمتابعة المباريات، كما أن تواجد المشجعين في مباريات الدوري بجميع الملاعب يحقق أعلى درجات النجاح للمنافسة.

وثمن لاعبو نادي العين المبادرة النوعية من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، وقالوا إنها تمثل دافعاً للتطور، وتعزز مؤشرات الحضور الجماهيري في جميع المباريات.

من جهة أخرى أصدرت "ساس العقارية" بياناً أكدت من خلاله أهمية الشراكة مع نادي العين، وتطلعها إلى تحقيق الأهداف المشتركة، وتطلعات النادي الذي يحظى برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، وبالمتابعة الدائمة من سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم.

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