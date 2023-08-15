مواجهات قوية في افتتاح دوري الهواة

المصدر: دبي - البيان

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سُحبت، أمس، في مقر اتحاد الإمارات لكرة القدم قرعة مسابقات دوري الدرجة الأولى، والثانية، والثالثة للموسم الرياضي 2023 – 2024، وذلك بحضور مسؤولي إدارة المسابقات، وممثلي الأندية المشاركة، ووسائل الإعلام المختلفة.

وأسفرت قرعة مسابقة دوري الدرجة الأولى، الذي يشهد مشاركة 17 فريقاً عن مواجهات قوية في الأسبوع الأول، الذي ستنطلق مبارياته اعتباراً من 9 سبتمبر المقبل، حيث يلتقي الجزيرة الحمراء مع الظفرة، والحمرية مع جلف اف سي، والعربي مع جلف يونايتد، كما يلتقي دبا الحصن مع العروبة، ومسافي مع التعاون، ومصفوت مع يونايتد، والفجيرة مع سيتي، والرمس مع الذيد، وستقام المباريات على ملاعب الأندية المذكورة أولاً في الترتيب.

وفي دوري الدرجة الثانية، الذي سينطلق يوم 29 سبتمبر، بمشاركة 14 فريقاً أسفرت القرعة عن مواجهات متباينة، حيث يلتقي ريجينال مع رويال، وايليت فالكونز مع الهلال يونايتد، وفرسان هيسبانيا مع لافال يونايتد، والظاهرة مع الموج، كما يلتقي فليتود يونايتد مع الاتفاق، ولاليغا مع النجوم، ويونايتد سبورت مع بينونة.

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