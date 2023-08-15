شباب الأهلي يتحدى الوحدات في تمهيدي دوري أبطال آسيا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يستضيف شباب الأهلي نظيره الوحدات الأردني في الساعة السابعة و35 دقيقة من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد راشد بدبي، ضمن الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال آسيا 2023 - 2024، وفي مواجهة لا تقبل سوى منتصر واحد سيتأهل للقاء مضيفه النصر السعودي يوم 22 أغسطس الجاري، في الدور التمهيدي الثاني، والمؤهل إلى دور المجموعات للبطولة الآسيوية، والذي يجرى سحب قرعة مبارياته يوم 24 من الشهر نفسه، بينما يودع الخاسر البطولة مبكراً.

وطوال تاريخ شباب الأهلي في 8 نسخ شارك فيها بدوري أبطال آسيا بمسماه الجديد، لم يسبق أن خاض الفريق الدور التمهيدي، إذ كان دائم المشاركة المباشرة من دور المجموعات، بداية من نسخة 2005، عندما ودع الفريق البطولة من دور المجموعات، وتكرر الأمر في نسخ 2009 و2010 و2021، وأفضل ما حققه الفريق في البطولة الآسيوية، كان الحلول وصيفاً في نسخة 2015، والخروج من الدور ثمن النهائي في نسخ 2017 و2020 و2022.

الرسمية الأولى

يسعى شباب الأهلي، إلى تحقيق الفوز الليلة، في أول مباراة رسمية للفريق في الموسم الجديد، للوصول إلى المرحلة الثانية من التصفيات التأهيلية لدور المجموعات للبطولة الآسيوية، إلى جانب الحصول على دافع معنوي قوي قبل خوض أول مباراة في دوري أدنوك للمحترفين يوم الجمعة المقبل، أمام مضيفه عجمان، مع العلم أن هناك لقاء وحيداً جمع بين شباب الأهلي والوحدات، وانتهى لمصلحة «فرسان دبي» بنتيجة 2 - 0، وذلك على ملعب استاد زعبيل بدبي يوم 16 أغسطس 2010، ضمن بطولة دبي الدولية.

وأكمل شباب الأهلي جاهزيته قبل لقاء الوحدات، من خلال إعداد قوي تضمن معسكرين داخلياً وخارجياً، و7 مواجهات ودية، وإتمام عدد من الصفقات المهمة، وتضمنت إكمال الخماسي الأجنبي بعد التجديد مع كل من كارتابيا وعزيز جانييف، والتعاقد مع كل من لوكا ميليفوجيفيتش ومؤنس دبور، وإعادة قيد المدافع بوغدان بلانيتش، والذي تم التعاقد معه الموسم الماضي، إلا إنه تعرض للغياب طوال الموسم، بعد لإصابة قبل دقائق من ظهوره الأول مع شباب الأهلي، في مباراة الفريق الودية وضيفه الوصل.

فوارق تسويقية

يبلغ مجموع القيمة التسويقية للناديين على أرض استاد راشد الليلة، 29.13 مليون يورو «117 مليون درهم تقريباً»، إذ تبلغ قيمة شباب الأهلي التسويقية 26.74 مليون يورو «107 ملايين درهم»، بمتوسط 704 آلاف يورو «2.8 مليون درهم» للاعب، وأعلى قيمة بين اللاعبين كل من عزيز غانييف وكارتابيا، 2.50 مليون يورو «10 ملايين درهم»، مقابل 2.39 مليون يورو «9.5 ملايين درهم تقريباً» للوحدات بمتوسط 63 ألف يورو (252 ألف درهم» للاعب، والأعلى قيمة بين اللاعبين كل من أحمد سمير وخالد كرداجلي، 350 ألف يورو «1.4 مليون درهم»، فيما يصل متوسط عمر لاعبي «فرسان دبي» 26.4 سنة، ولاعبي الوحدات 25.9 سنة.

المران الرئيسي

يذكر أن شباب الأهلي أجرى مرانه الرئيسي مساء أول من أمس، على ملعبه الرئيسي في استاد راشد، تحت قيادة مدربه الصربي ماركو نيكوليتش، وطالب لاعبيه ببذل أقصى جهد لديهم لتحقيق الفوز، وإسعاد جمهورهم بالوصول إلى المرحلة التالية من التصفيات التأهيلية إلى دور المجموعات، وأكد على صعوبة المواجهة كونها أمام منافس قوي، وفي بطولة مهمة، ولا بديل فيها عن الفوز، وشدد على جاهزية اللاعبين لخوض المواجهة، وناشد الجمهور بالحضور بكثافة عالية في المدرجات لمساندة الفريق ودعم اللاعبين.

وفي المقابل، اكتمل وفد فريق الوحدات في الإمارات مساء أول من أمس، بعد تعذر التحاق عدد من اللاعبين بالبعثة، بسبب تضارب مواعيد حجز الطيران.

احتفال

أقامت أسرة «فرسان دبي»، احتفالاً بنجوم الفريق الأول الفائزين بجوائز رابطة المحترفين.

وفاز الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا، بالكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي، حارب عبد الله سهيل، فاز بجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب إماراتي تحت 23 عاماً.

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