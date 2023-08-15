كلباء يضم لياندرو ويجدد عقد سبيل

المصدر: دبي - علي الظاهري

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تعاقدت شركة كرة القدم في نادي اتحاد كلباء مع اللاعب البرازيلي لياندرو سبداسيو قادماً من نادي شباب الأهلي لمدة 3 مواسم والذي سيتم قيده في فئة المقيم، كما أعلنت الشركة عن تجديد عقد اللاعب محمد سبيل لمدة موسمين. وجرت مراسم التعاقد والتجديد بحضور أحمد محمد الزعابي نائب رئيس شركة الكرة ومشرف الفريق الأول. وانضم البرازيلي لياندرو إلى صفوف «النمور» في الموسم الماضي بنظام الإعارة قادماً من شباب الأهلي حيث تواجد في قائمة المدرب فرهاد مجيدي في 19 مباراة ضمن مسابقة دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الماضي.

ضربة البداية

ويستعد كلباء لضربة بداية الموسم الكروي على ملعبه أمام ضيفه الشارقة في الجولة الافتتاحية للدوري، حيث أنهى الفريق استعداداته بعد خوض التجربة الأخيرة أمام حتا والتي انتهت لصالح «النمور» بهدفين مقابل هدف، كما أكمل الفريق بعد اكتمال عقد الخماسي الأجانب بضم اللاعب إيفانيلدو فيرنانديز المدافع الدولي لمنتخب الرأس الأخضر والدولي الإيراني مهدي قائدي، القادم بنظام الإعارة من شباب الأهلي، والدولي السلوفيني أندرياس فومبرجار، مهاجم فريق سان لورينزو الأرجنتيني، إضافة إلى الثنائي الأجنبي الإيطالي دانيل بيسا، والسلوفاكي فيليب كيش، اللذين يواصلان المشوار للموسم الثاني على التوالي.

انتدابات جديدة

فيما شملت الانتدابات الجديدة مجموعة من اللاعبين الآخرين أبرزهم المدافع البرازيلي ميشيل دريفكي والذي سيتم قيده في فئة المقيم واللاعب سالم راشد من الجزيرة إضافة إلى تجديد عقود الثلاثي الشاب محمد علي وخالد الزري وفهد باروت.

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