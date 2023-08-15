الشارقة يواجه بطل بنغلاديش في الطريق للملحق الآسيوي

المصدر: الشارقة ـ ياسر قاسم

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يبدأ الشارقة مشواره في دوري أبطال آسيا مساء اليوم عندما يستضيف منافسه باشوندارا كينغز بطل بنغلاديش في السابعة و35 دقيقة مساءً في استاد الشارقة ويتأهل الفائز لمواجهة تراكتور الإيراني في مباراة الملحق الفاصل، وذلك في استاد ياديغار ايه إمام في تبريز، الثلاثاء المقبل 22 أغسطس، ويشارك الشارقة في النسخة الحالية بصفته بطل كأس رئيس الدولة، وتبدو المهمة سهلة للشارقة أمام منافس مغمور آسيوياً فهي المشاركة الأولى لبطل الدوري البنغلاديشي في دوري أبطال آسيا، والذي تأسس عام 2013.

واستعد الشارقة للمباراة من خلال استعداداته للموسم الجديد ككل، حيث بدأ بتجمع داخلي ثم المرحلة الثانية من الإعداد في معسكر خارجي بالنمسا خاض فيه 5 مباريات تجريبية متدرجة، وانتظم الفريق في مرحلة الإعداد الثالثة بعد العودة من معسكره الخارجي وخاض تجربة أخيرة الأسبوع الماضي أمام عجمان كسبها 2 ـ 1، وركز فيها الجهاز الفني بقيادة المدرب الروماني كوزمين أولاريو على الدفع باللاعبين الأساسيين وأقرب البدلاء للتشكيلة المتوقع أن يخوض بها مباراة اليوم. ويفقد الشارقة في مباراة اليوم لاعبه ميلوني بداعي الإيقاف، بينما يتواجد بقية اللاعبين بمن فيهم التونسي فراس بالعربي المنتقل من عجمان ولكن لا يتوقع مشاركته في المباراة، كما يغيب محمد عبد الباسط الذي يواصل تدريباته التأهيلية بعد عودته من الإصابة.

الشارقة بـ«الأبيض»

يرتدي الشارقة الزي الأبيض الكامل فيما يرتدي منافسه «باشوندارا كينغز» الزي الأحمر، وفقاً للاجتماع الفني للمباراة الذي عقد نهار الاثنين بحضور إداريي الفريقين، وتم فيه مناقشة الترتيبات الفنية الخاصة بالمباراة.

تشكيلة الشارقة

حارس مرمى: عادل الحوسني

الدفاع: مانولاس، شاهين عبد الرحمن، خالد الظنحاني، عبدالله غانم

الوسط: بيانيتش، ماجد راشد، لوان بيريرا، كايو لوكاس

الهجوم: عثمان كمارا، باكو الكاسير

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