قضاة الملاعب الأجانب بلا قيود في الموسم الجديد

المصدر: دبي- العوضي النمر

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أجرى اتحاد الكرة تحديثاً على آلية الاستعانة بقضاة الملاعب الأجانب للمسابقات المحلية في الموسم الرياضي الجديد، بحيث يحق للأندية المحترفة طلب الاستعانة بقضاة الملاعب الأجانب في أي مباراة من مباريات بطولة الكأس ومسابقات رابطة المحترفين دون تحديد حد أقصى للطلبات، وبالنسبة لأندية الدرجة الأولى بإمكانها طلب الاستعانة بالحكام الأجانب في مسابقة الكأس في أي مباراة بعد الانتهاء من مباريات التصفيات التمهيدية.

وأبقى اتحاد الكرة على آلية الاستعانة بقضاة الملاعب الأجانب بأن يقوم النادي بتقديم طلب الاستعانة قبل 21 يوماً على الأقل لموعد المباراة، مع التزام النادي بسداد الرسوم المقررة وإرسال إيصال السداد بحد أقصى 3 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، ولن يعتمد أي طلب دون سداد الرسم المالي، وسيتم إبلاغ الأطراف المعنية ذات الصلة فور الموافقة واعتماد الطلب من الاتحاد.

وأعلن اتحاد الكرة أن القيمة المالية للاستعانة بالحكم الأجنبي تبلغ 170 ألف درهم للمباراة الواحدة، وقال اتحاد الكرة إذا تقدم ناديان بطلب الاستعانة بقضاة الملاعب الأجانب في للمباراة نفسها ، سوف يتحمل النادي الذي تقدم بطلبه أولاً التكلفة المالية.

أحقية

وأكد اتحاد الكرة إنه يحق لأندية الدرجة الأولى المتأهلة لمسابقة الكأس الاستعانة بقضاة الملاعب الأجانب، في أي دور من أدوار المسابقة التي يشارك فيها النادي، ويتكون طاقم التحكيم الأجنبي الذي سيتم الاستعانة به من حكم ساحة ومساعدين وحكم فيديو، فيما سيمنح الحكم المواطن فرصة المشاركة كحكم رابع ومساعد حكم الفيديو خلال المباريات التي سيتم الاستعانة فيها بالحكم الأجنبي.

وكان اتحاد الكرة قد قرر الاستعانة بالحكام الأجانب قبل موسمين، بعد غياب 30 عاماً، ومنح كل نادٍ الاستعانة بحكام أجانب في مباراتين بحد أقصى في الموسم قبل الماضي ارتفع إلى ثلاث مباريات في الموسم الماضي، وفق أهمية وقوة المنافسات ورغبة كل ناد.

شروط

ووضع اتحاد الكرة شروطاً للاستعانة بالحكم الأجنبي وهي أن يكون الحكم الذي تتم الاستعانة به مميزاً ومن النخبة، وأن لا تقتصر الاستعانة بالصافرة الأجنبية على المباريات الكبيرة فقط، مع خفض كلفة الحكم الأجنبي قدر المستطاع تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية وآخر الشروط زيادة عدد المباريات التي تتم فيها الاستعانة بالحكم الأجنبي.

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