عبدالله الجنيبي يُشارك في اجتماع «تنفيذي الآسيوي»

المصدر: دبي - البيان

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شارك عبدالله ناصر الجنيبي القائم بأعمال رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد القاري الذي عُقد أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وبمشاركة الأعضاء.

وأعلن المكتب التنفيذي دخول عصر جديد في بطولات الأندية الآسيوية، عبر الكشف عن أسماء البطولات الثلاث الجديدة للأندية، إلى جانب رفع قيمة الجوائز المالية المقدمة للأندية الـ76 المشاركة، وإطلاق دوري أبطال آسيا للسيدات بهدف الارتقاء بكرة القدم الآسيوية إلى مستويات أعلى، وتعزيز نمو اللعبة، وإدماج المزيد من الأطراف، وسيتم تطبيق التغييرات من موسم 2024 - 2025.

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