«المحترفين» تستعرض مستجدات اللوائح قبيل بدء الموسم الجديد

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظمت رابطة المحترفين الإماراتية، أول من أمس، ورشة عمل بمناسبة قرب انطلاق الموسم الرياضي 2023 - 2024، بفندق ريكسوس مارينا في أبوظبي، استعرضت فيها مستجدات لوائح الموسم الجديد.

حضر الورشة سعيد عبيد الكعبي، عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، ووليد الحوسني المدير التنفيذي، وممثلو الأندية المحترفة الـ14، من مختلف التخصصات المعنية بتنظيم المباريات، إضافة إلى مسؤولي المباريات التابعين للرابطة.

وافتتح الحوسني فعاليات الورشة بكلمة جاء فيها: «أرحب بكم جميعاً في ورشة انطلاق الموسم الرياضي المقبل 2023 - 2024، فنجتمع اليوم لمناقشة تحديثات اللوائح المنظمة لبطولات المحترفين، والتي تهدف إلى تطوير المسابقات من النواحي الفنية والتسويقية والإعلامية وغيرها، من أجل الوصول بكرة الإمارات إلى المعايير العالمية».

نجاحات

وأضاف: مقبلون على موسم جديد، نتطلع فيه إلى تحقيق نجاحات متجددة، واستكشاف آفاق أرحب في صناعة كرة القدم، فإننا في الوقت ذاته نستذكر إنجازات الموسم الماضي، إذ شهدنا موسما رائعاً بحق، بلغنا فيه غايات كثيرة من أهدافنا الاستراتيجية، فعادت الجماهير إلى المدرجات في موسم تاريخي، وشهدنا تنافساً مثيراً حتى الأمتار الأخيرة في سباق دوري أدنوك للمحترفين، كما كان وهج بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي مختلفاً ومتميزاً، مروراً بمباراة كأس السوبر الإماراتي، التي حققنا فيها أرقاماً رائعة كسائر البطولات في النواحي التسويقية والتجارية والإعلامية.

دعم

وأضاف المدير التنفيذي للرابطة: كل هذا تحقق بفضل دعم وتشجيع القيادة الرشيدة، التي لا حدود لطموحاتها، وعلينا أن نكون على قدر الرهان والتحدي، لنعيد تكرار مشهد الموسم الماضي، مع إضافة لمسات إبداعية وابتكارية أكثر، بالتعاون المثمر والبنّاء مع شركائنا الأندية المحترفة والرعاة الذين تنير شعاراتهم جنبات ملاعبنا، إضافة إلى وسائط الإعلام التي أضافت تغطياتها لمسابقاتنا الكثير.

وتواصلت فعاليات ورشة الموسم الرياضي الجديد بعرض عن الإنجازات التي تم تحقيقها في الجانب التسويقي، البث التلفزيوني والإعلام والمسابقات وتنظيم المباريات، من ناحية الترويج والانتشار، والتقنيات الحديثة، والتغطية الإعلامية الإيجابية، وتطوير الاستادات والمرافق وغيرها؛ هذه الإنجازات التي تحققت بفضل تضافر الجهود بين جميع أطراف منظومة الاحتراف: أندية، إعلام، جماهير وبالتعاون مع رابطة المحترفين الإماراتية.

وتناولت الورشة مستجدات وتعديلات اللوائح في كل من المسابقات، والتسويق، والبث التلفزيوني والإعلام، فتحرص رابطة المحترفين الإماراتية على التحديث الدوري للوائح بما يتوافق والمعايير العالمية.

تنسيق

من جانبه، أكد سعيد عبيد الكعبي، عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، أن أي نجاح يتحقق هو بفضل التنسيق المتواصل بين جميع الأطراف من أجل تقديم منتج كرة القدم بالصورة اللائقة، وحث على أهمية مواصلة الجهود من أجل الحفاظ على مكتسبات المواسم الماضية، والعمل على تقديم الأفضل مع تقديم الأولوية القصوى للحضور الجماهيري ومتطلباتها من تسهيلات، وخدمات ومرافق، من أجل تعزيز تجربة يوم المباراة.

جهود

وثمن الكعبي تفاعل ممثلي الأندية في أعمال الورشة التي باتت موعداً سنوياً من أجل مواصلة جهود التطوير والتحديث، وأضاف: ورش العمل المشتركة تحقق غاياتها بالتعاون المستمر بين رابطة المحترفين والأندية الرعاة والإعلام، فجميعنا شركاء من أجل الوصول لأفضل التطبيقات والممارسات والقواعد، التي تحكم مسابقات المحترفين لكرة القدم، لتحقيق غايات أسمى في خدمة الوطن ومواكبة ريادته في المجالات كافة، وأن نسير على العهد الذي قطعناه لقيادتنا الرشيدة، ذات العطايا التي لا تنضب، لدعم القطاع الرياضي عموماً، وكرة القدم على وجه الخصوص.

وختم حديثه متوجهاً بالتهنئة لجميع الأندية بمناسبة انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2023 - 2024، ومتمنياً لها التوفيق والسداد.

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