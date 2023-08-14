13 صفقة تدعم الظفرة في دوري «الهواة»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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رفع الظفرة عدد تعاقداته في الميركاتو الصيفي الحالي إلى 13 صفقة، دعماً لصفوف الفريق الأول لكرة القدم في مشواره بدوري الدرجة الأولى «الهواة» الذي يشارك فيه الموسم الحالي بعد هبوطه من دوري «المحترفين» في النسخة الأخيرة. ونشطت إدارة الظفرة، التي تولت المهمة في ملف التعاقدات،

وركزت على صفقات الانتقال الحر، لتواصل بالنهج ذاته الذي كانت قد سارت عليه الإدارة في الميركاتو الصيفي السابق، والمتمثل في كسب توقيع مجموعة كبيرة من اللاعبين مطلقي السراح، جعلت الظفرة من أكثر الأندية نشاطاً في سوق الميركاتو.

توقيع

ونجح الظفرة في كسب توقيع عدد من العناصر في مختلف الفئات، فتعاقد مع 8 مواطنين بقيادة خليل إبراهيم «بني ياس»، ويعقوب الحوسني، وياسر الجنيبي «دبا الحصن»، ومنصور الحربي، وماجد عبدالله «الوحدة»، ولاحج حبوش، وسعيد المسماري «حتا»، وجاسم جوهر «شباب الأهلي»، بجانب التعاقد مع 3 لاعبين في خانة المقيم وهم مازن بن صالح حارس المنتخب الأولمبي العُماني، والغيني منسا كوناتيه من نادي البرج اللبناني، ومالك سيلا من شباب الأهلي، إضافة إلى لاعبين أجنبيين وهما الإنجليزي بنك فوب، والجزائري زين محمد تومي وصيف هدافي الدوري الجزائري في نسخته الأخيرة، ويتوقع أن يعلن النادي عن المزيد من الصفقات في الأيام المقبلة.

تعاقدات

إضافة إلى التعاقدات الجديدة كان النادي قد حافظ على لاعبه المخضرم سلطان الغافري بتجديد التعاقد معه موسماً، فيما غادر النادي أكثر من 10 لاعبين إلى أندية أخرى بعد انتهاء فترة قيدهم وكان آخرهم المهاجم علي عيد الذي وقع في كشوف حتا.

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