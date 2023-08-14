قبل 5 أيام.. الوصل جاهز لانطلاقة الدوري

المصدر: دبي - علي شدهان

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قبل 5 أيام من موعد انطلاقة دوري أدنوك للمحترفين في الإمارات، يبدو فريق الوصل الأول لكرة القدم، في جهوزية تامة قبيل خوضه مباراته الرسمية الأولى في الموسم الجديد أمام ضيفه فريق الإمارات 19 الجاري.

وتشكل مباراة الوصل أمام الإمارات، مؤشراً عملياً إلى مدى جدية الإمبراطور في جعل الموسم الجديد، بوابة للعودة إلى اعتلاء منصات التتويج، وهو الطموح الذي يرغب في تحقيقه عموم الوصلاوية بعد فترة من الانقطاع عن تلك المنصات، ممتدة منذ سنة 2007.

وتلخصت جهوزية الوصل التامة لانطلاقة الدوري، بعدة مؤشرات، منها فوزه على نظيره النهضة العُماني في المباراة الودية السادسة التي يخوضها الإمبراطور تحضيراً للموسم الجديد، على الرغم من أن الفوز في مباراة ودية لا يعني شيئاً، إلا أنه يشير إلى أن الوصل بات في وضع فني وبدني يؤهلانه إلى خوض تحدي بطولات الموسم الجديد، بقوة ومن دون أدنى معوقات.

معالم التشكيلة

كما أن جهوزية الوصل، تلخصت في ظهور واضح لمعالم التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها الإمبراطور مبارياته في الدوري، أو على الأقل في مباراته الرسمية الأولى، ما يعني وصول الصربي ميلوش، المدرب الجديد للوصل، إلى القناعة الفنية وبنسبة كبيرة في مجموعة العناصر التي يقوم عليها بناء التشكيلة الأساسية للوصل.

وإلى جانب ما سبق، فإن جهوزية الوصل، برزت وبقوة في جهوزية جمهوره الوفي، واستعداده التام لدعم الإمبراطور في مشواره في الموسم الجديد، وهو ما ظهر جلياً في مباراة النهضة العُماني، إذ شهدت المباراة حضوراً جماهيرياً، أظهر عبره عشاق الوصل، استعدادهم العالي للوقوف خلف فريقهم المحبوب.

وشكلت مباراة النهضة، الودية السادسة والأخيرة التي خاضها الوصل استعداداً للموسم الجديد، إذ فاز في الأولى على ماتشافا شاباتس الصربي بهدف من دون رد في سلوفينيا، وتعادل في الثانية مع الشمال القطري «2-2». وفي الثالثة مع أبولون ليماسول القبرصي «1-1»، وفي الرابعة مع الريان القطري «3-3»، وخسر في الخامسة مع اتحاد كلباء بهدفين لثلاثة، في النمسا.

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