النصر يتغلب على الإمارات في الودية الأخيرة

المصدر: دبي - علي الظاهري

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تغلّب النصر على فريق الإمارات بهدف دون مقابل سجله اللاعب الكولومبي كيفن أغوديلو في المباراة الودية المغلقة التي جرت على استاد آل مكتوم في ختام تحضيرات الفريقين استعداداً للموسم الكروي الجديد.

ولم تشهد المباراة مشاركة النجم الإسباني أندريس إنييستا لاعب فريق الإمارات الذي تترقب الجماهير ظهوره الأول 19 الجاري في مباراة فريقه أمام الوصل على استاد زعبيل في الجولة الافتتاحية الأولى لدوري أدنوك للمحترفين، فيما يدشن «العميد» مشواره بلقاء ضيفه الجزيرة في اليوم نفسه.

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