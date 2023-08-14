شباب الأهلي يطلب دعم جماهيره أمام الوحدات

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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وجّه شباب الأهلي، الدعوة إلى جماهيره لحضور مواجهته الرسمية الأولى في الموسم الجديد 2023-2024، عندما يلتقي ضيفه الوحدات الأردني، على ملعب استاد راشد بدبي في الساعة السابعة و35 دقيقة من مساء غدٍ الثلاثاء، بعد أن طرح النادي تذاكر المباراة للبيع عبر الموقع الإلكتروني لبلاتينيوم ليست.

ويسعى شباب الأهلي، إلى تحقيق الفوز على الوحدات، والتأهل للقاء مضيفه النصر السعودي 22 أغسطس الجاري، في الدور التمهيدي الثاني التالي، والمؤهل إلى دور المجموعات للبطولة الآسيوية، وسبق أن فاز شباب الأهلي على الوحدات بنتيجة 2-0، في المباراة الوحيدة التي جمعت بين الفريقين، وأقيمت على ملعب استاد زعبيل بدبي 16 أغسطس 2010، ضمن بطولة دبي الدولية لكرة القدم.

بينما سبق وشارك «فرسان دبي»، 8 مرات في دوري أبطال آسيا بمسماها الجديد منذ 2003، وكان الظهور الأول عام 2005، وودع الفريق البطولة بعدما احتل المركز الرابع في مجموعته، ثم احتل المركزين الثالث والرابع في مجموعته بنسختي 2009 و2010 بالترتيب.

وحل شباب الأهلي وصيفاً في نسخة 2015، عندما خسر من غوانزهو إيفرغراند الصيني بنتيجة 0-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ثم ودع دوري أبطال آسيا من الدور ثمن النهائي في نسخ أعوام 2017 و2020 و2022، ومن دور المجموعات في نسخة 2021.

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