غداً..قرعة بطولات الموسم الكروي الجديد

المصدر: دبي ـ البيان

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يجري اتحاد الإمارات لكرة القدم غدا قرعة الموسم الرياضي الجديد 2023 / 2024 في مقر الاتحاد بدبي، والذي سيحدد مباريات الجولة الأولى من مسابقات دوري الدرجة الأولى والثانية والثالثة ، إضافة إلى التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى.

وتنطلق مسابقة دوري الدرجة الأولى 8 سبتمبر المقبل بمشاركة 17 نادياً ، بعد تأهل كل من جلف يونايتد ويونايتد إف سي من دوري الدرجة الثانية للموسم الماضي. وفي 29 سبتمبر تنطلق بطولة دوري الدرجة الثانية يتنافس فيها على اللقب 14 فريقاً، وبطولة دوري الدرجة الثالثة 16 فريقاً.

وتشهد التصفيات التمهيدية لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة مشاركة 17 فريقاً وهي الفرق التي تتنافس في دوري الدرجة الأولى، وسيتم تنظيم مباراة تأهيلية فاصلة بين جلف يونايتد ويونايتد إف سي قبل بداية التصفيات التمهيدية لتحديد هوية الفرق الـ16 لهذه التصفيات.

يذكر أن القرعة ستقام بنظام آلي يحدد الجولة الأولى لكل دوري، أما عن التصفيات التمهيدية فسوف تقام بطريقة القرعة المعتادة.

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