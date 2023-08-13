5 لاعبين يحتفلون بميلادهم مع بدء «دوري أدنوك للمحترفين»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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تتوافق أعياد ميلاد 5 لاعبين من أندية المحترفين، مع انطلاق دوري أدنوك للمحترفين يومي 18 و19 أغسطس الجاري، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي يومي 30 و31 من الشهر نفسه، لتكون انطلاقة المسابقتين مناسبة خاصة لهؤلاء اللاعبين.

ويحتفل مايد محسن حارس مرمى الشارقة، والمولود 19 أغسطس 1996، ببلوغ 27 عاماً، ومعه محمد خلف الحمادي حارس مرمى بني ياس، والمولود 19 أغسطس 1989، والذي سيبلغ 34 عاماً، وذلك مع ثاني أيام الجولة الأولى للدوري.

فيما يحتفل الكاسير، مهاجم الشارقة المولود عام 1993، ببلوغه عمر 30 عاماً، في افتتاح كأس المحترفين يوم 30 أغسطس، وفي اليوم التالي، يحتفل راشد عبد الله سهيل حارس البطائح، والمولود عام 2000، ببلوغه 23 عاماً، وحمدان عبد الرحمن لاعب حتا، والمولود عام 2002، ببلوغه 21 عاماً.

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