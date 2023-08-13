حتا يكشف عن 4 صفقات ويتصدر «الميركاتو»

المصدر: دبي-علي الظاهري

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كشف فريق حتا عن 4 صفقات جديدة قبل انطلاقة دوري أدنوك للمحترفين بعد التعاقد مع البرازيلي غابرييل دي سوزا قادماً بنظام الإعارة من نادي الوصل، وضم اللاعب الكونغولي أرون تشيبولا قادماً من نادي ليماسول القبرصي، وعلي عيد لاعب الظفرة السابق، والمهاجم الكويتي شبيب الخالدي قادماً بنظام الإعارة من كاظمة الكويتي.

وتصدر «الإعصار» المشهد في سوق الانتقالات الصيفية بإجراء سلسلة من التعاقدات الجديدة استعداداً للمشاركة في دوري المحترفين بعد صعوده في ختام الموسم الماضي بصفته بطلاً لدوري الدرجة الأولى، حيث أجرى الفريق نحو 16 صفقة لغاية الآن بهدف البقاء قي دوري الأضواء.

التحدي الثاني

ويعتبر البرازيلي غابرييل دي سوزا اللاعب الوحيد من أجانب حتا الذي يخوض التحدي للموسم الثاني في دورينا بعد تجربته مع الوصل في الموسم السابق التي أثمرت عن تسجيل 3 أهداف في مسابقة الدوري خلال مشاركاته الـ 14، فيما يخوض الكونغولي تشيبولا التجربة الخليجية الأولى بعد تجارب احترافية عدة أبرزها مع استون فيلا الإنجليزي وفاسلاند بيفيرن البلجيكي ونادي ديبورتيفو داس أيفيس البرتغالي وكيلمارنوك الاسكتلندي وغينتشلاربيرليغي التركي وليماسول القبرصي، بينما يعتبر المهاجم الدولي الكويتي شبيب الخالدي صاحب السجل التهديفي في الموسم الماضي بالدوري الكويتي برصيد 18 هدفاً مع ناديه السابق كاظمة إضافة إلى مشاركته مع منتخب الكويت في 28 مباراة سجل فيها 7 أهداف.

ملف المحترفين

وأغلق حتا ملف المحترفين بعد ضم الثلاثي غابرييل دي سوزا والكونغولي أرون تشيبولا والكويتي شبيب الخالدي بعد الاستغناء عن خدمات اللاعب الكازاخي ألكسندر ميركل وزميله البلجيكي دينو أرسلنوفيتش بسبب المستوى المتواضع الذي ظهر به الثنائي الأجنبي خلال فترة المعسكر الخارجي في صربيا، وتدارك الفريق الموقف مبكراً قبل انطلاق الموسم الجديد باستبدالهما بعناصر أخرى قادرة على تلبية طموحات وتطلعات الفريق في دوري المحترفين.

تدريبات

وانضم اللاعبون الجدد لتدريبات الفريق بقيادة الصربي زيلكو ماركوف الذي حرص على إشراك أكبر عدد من اللاعبين في الودية الأخيرة أمام اتحاد كلباء للوصول إلى الانسجام المطلوب خاصة في ظل الاستقطابات الجديدة واكتمال عقد المحترفين وهم الدولي السلوفاكي فيرنون دي ماركو القادم من نادي براتيسلافا السلوفاكي واللاعب الدولي السويدي مصطفى زيدان لاعب فريق مالمو السويدي السابق إضافة إلى الثلاثي سوزا وتشيبولا والخالدي، فيما شملت القائمة الجديدة اللاعبين جمال معروف ومنصور البلوشي من دبا الفجيرة والفنزويلي أنخيل ليزاما جناح مينيروس ومنتخب فنزويلا للشباب والذي تم قيده في فئة المقيمين، وعبدالرحمن علي لاعب الوصل السابق واللاعب حمدان العامري قادماً من نادي الجزيرة بنظام الإعارة لمدة موسم واحد والثنائي جاسم يعقوب وسعيد سويدان من النصر بنظام الإعارة وعلي عيد من الظفرة.

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