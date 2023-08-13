إنييستا يرفع معنويات قلعة «الصقور»

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

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أسهم النجم العالمي أندريس إنييتسا، المنضم حديثاً للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإمارات، في رفع المعنويات وتغيير الأجواء بقلعة «الصقور»، بعد أن جذب وجوده الكثير من الأسر والأطفال ومحبي اللاعب إلى تدريبات الفريق، حرصاً على متابعته في أرضية الملعب والتقاط الصور التذكارية معه، والفوز بتوقيعه الشخصي على القمصان.

مكاسب

وظهرت أول مكاسب التعاقد مع الأسباني المخضرم سريعاً داخل النادي الذي فتح أبوابه أمام الجماهير، من خلال الأجواء العائلية والحضور الكبير في المدرجات، والذي انعكس أيضاً على أداء اللاعبين في التدريبات بحماس كبير، والمنافسة القوية بينهم لإقناع الجهاز الفني بقيادة محمد الجالبوت بأحقية المشاركة الأساسية في مباريات الموسم الجديد.

وعلى الرغم من التدافع الكبير، وحرص الجماهير والأطفال على مقابلة إنييستا لكن النجم العالمي أظهر روحاً طيبة في التعامل والتعاون، عكست الأخلاق العالية التي يتمتع بها، وسط إشادة كبيرة من الجهازين الفني والإداري بشخصية اللاعب وانسجامه سريعاً مع الأجواء الجديدة عليه.

إضافة

وفي السياق أكد يوسف البطران رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، أن أندريس إنييستا يمثل إضافة كبيرة للدوري والكرة الإماراتية بشكل عام، ويعتبر أيضاً مكسباً كبيراً لفريقه في مشواره المقبل، موضحاً أنه لاعب لا يحتاج إلى تعريف وأن الجميع يدرك قدراته وتاريخه في الملاعب والموهبة التي يتمتع بها.

مسيرة

وأضاف: دون شك إنييستا من أفضل اللاعبين على مستوى العالم، وما زال يمتلك الكثير الذي يمكن أن يقدمه من خلال وجوده المؤثر في الملعب ومواصلة مسيرة العطاء والتألق، كما أنه يعتبر مدرباً ثانياً لزملائه في أرضية الملعب لما يتمتع به من خبرة كبيرة في الملاعب العالمية سواء مع منتخب أسبانيا أم نادي برشلونة وأخيراً نادي فيسيل الياباني، ونحن على ثقة تامة بأنه سيساهم مع زملائه اللاعبين في تحقيق النتائج المرجوة، قياساً بالقدرات التي يتميز بها، وأن يحقق الأهداف التي رسمها النادي.

دعم

كما شدد يوسف البطران على أهمية الدعم الجماهيري للفريق في مشوار الموسم الجديد وقال: جمهور نادي الإمارات يعتبر العنصر المهم والذي ظل يلعب دوراً كبيراً في دعم اللاعبين، هذا فريقهم والنادي للجمهور الذي نعمل من أجله ووجوده بجانب الفريق في المرحلة المقبلة يعتبر في غاية الأهمية لأنه يساعد اللاعبين في تحقيق الانتصارات التي نأملها خلال هذا الموسم وثقتنا كبيرة في جميع اللاعبين لتقديم مستويات متميزة تؤكد الاستفادة من الصفقات الجديدة وفترة التحضيرات السابقة.

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