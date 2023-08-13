عودة «رمضان» أبرز مكاسب الجزيرة أمام الخالدية البحريني

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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شهدت مباراة الجزيرة الودية أمام الخالدية البحريني مساء أول من أمس والتي كسبها «فخر أبوظبي» بأربعة أهداف مقابل هدفين، عودة عبدالله رمضان لاعب الوسط للمشاركة مع الفريق بعد فترة غياب لمدة شهر بسبب الإصابة التي كان قد تعرض لها في ثالث مباريات الفريق الودية أمام جارشينج خلال معسكره الخارجي بألمانيا الشهر الماضي.

عودة

ودفع الجهاز الفني باللاعب عبدالله رمضان ضمن عناصر التشكيل الأساسي الذي خاض اللقاء في محاولة تستهدف تجهيزه بدنياً قبل الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين والتي يواجه فيها النصر 19 أغسطس الجاري، خصوصاً أن عبدالله رمضان يمثل أحد العناصر المهمة التي يعتمد عليها الفريق، وظهر اللاعب العائد من الإصابة بمستوى جيد ولياقة بدنية عالية وشارك في الفوز الكبير الذي حققه فخر أبوظبي، في مباراته الودية الثانية عقب العودة من المعسكر الخارجي، وكانت المواجهة الأولى أمام الاتفاق السعودي والتي كسبها الأخير بهدف دون رد.

ومن الأنباء السارة التي حملتها مباراة الخالدية لجماهير النادي، تألق اللاعبين الأجانب الجدد، المدافع كريم رقيق، الجناح نسيكيز كيبانو واللذين قدما مستوى متميزاً بعد أن دفع بهما المدرب فرانك دي بور منذ بداية اللقاء وأحرز كل منهما هدفاً في المباراة، إضافة إلى هدفين بتوقيع زايد العامري الذي واصل أيضاً تألقه وهز الشباك في المواجهات الودية بطريقة عكست رغبته في المشاركة أساسياً خلال الفترة المقبلة.

مواجهة

وكشفت المواجهة وجود العديد من البدائل في صفوف الجزيرة، بعد أن نجح في الظهور الجيد وتحقيق الفوز الكبير رغم النقص الحاد في صفوفه والذي يتمثل في غياب الخماسي الدولي علي خصيف، خليفة الحمادي، محمد العطاس، عبد الله أدريس، وعلي مبخوت هداف الفريق المتوج بالكرة الذهبية في الموسم الأخير، إضافة إلى غياب عدد من اللاعبين الشباب الذين تواجدوا مع المنتخب الأولمبي بقيادة أحمد محمود وأحمد فوزي.

وأكدت الغيابات وجود العديد من البدائل والعناصر الجاهزة للدفاع عن شعار الفريق في الموسم الحالي والذي يدخله «فخر أبوظبي» بطموح معانقة البطولات وبلوغ منصات التتويج التي غاب عنها في الموسم الماضي مع تحقيق هدفه الأكبر بنيل لقب بطولة الدوري.

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