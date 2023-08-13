شباب الأهلي جاهز لبدء مشواره الآسيوي بمواجهة الوحدات

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يبدأ نادي شباب الأهلي موسمه الجديد، بعد غد الثلاثاء، بلقاء ضيفه الوحدات الأردني في المرحلة الأولى من التصفيات التأهيلية لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2023 - 2024، بعدما أكمل «فرسان دبي» جاهزيتهم للتحديات المقبلة من خلال إعداد قوي تضمن معسكرين؛ داخلي وخارجي، و7 مواجهات ودية، وإتمام عدد من الصفقات المهمة لتدعيم صفوف بطل دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الماضي.

ونجح «فرسان دبي» في إكمال الخماسي الأجنبي خلال الأسابيع الماضية، بعد التجديد مع كل من كارتابيا وعزيز جانييف، وتم التعاقد مع كل من لوكا ميليفوجيفيتش ومؤنس دبور، وأعاد النادي قيد المدافع بوغدان بلانيتش، الذي تم التعاقد معه الموسم الماضي، إلا أنه تعرض لإصابة قبل دقائق من ظهوره الأول مع شباب الأهلي، في مباراة الفريق الودية وضيفه الوصل، ضمن تحضيرات الفريقين، وأبعدته تلك الإصابة عن الفريق طوال الموسم الماضي.

جاهزية

وأكد خالد الكعبي، إداري الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي، جاهزية الفريق لبدء مشواره في الموسم الجديد، بعدما نجح النادي في تدعيم الفريق بعدد من اللاعبين الجدد على مستوى عالٍ، وتمنى أن يوفق الفريق بتشكيلته الجديدة في المنافسة بقوة على كل بطولات الموسم الجديد، كما تمنى التوفيق لمجلس إدارة نادي شباب الأهلي بتشكيله الجديد، ليقدم الفريق موسماً مميزاً يسعد جماهير النادي الوفية، والمساندة لشباب الأهلي في كل الاستحقاقات.

نسخة مميزة

الجدير بالذكر أن نسخة 2023 - 2024 من بطولة دوري أبطال آسيا تتميز بكونها المرة الأولى التي يتم فيها نقل المنافسة من التقويم «الربيعي - الخريفي» إلى التقويم «الخريفي - الربيعي» اعتباراً من بعد غد الثلاثاء، عندما يبدأ 21 فريقاً من منطقتي الشرق والغرب في آسيا، من بينها شباب الأهلي والشارقة، رحلة مرحلتي الدور التمهيدي والملحق الفاصل للتأهل إلى دور المجموعات، والذي يجرى سحب قرعة مبارياته يوم 24 أغسطس الجاري، وتمثل فيه الكرة الإماراتية بشكل مباشر نادي العين، بعد تتويجه بطلاً لدوري الموسم قبل الماضي، وذلك انتظاراً لما يسفر عنه مشوار شباب الأهلي والشارقة في التصفيات التأهيلية.

وتنطلق مباريات الدور التمهيدي للبطولة الآسيوية في منطقة الغرب، بعد غد الثلاثاء، عندما يلتقي شباب الأهلي، بطل دوري المحترفين الإماراتي 8 مرات، مع الوحدات الأردني على ملعب استاد راشد في دبي، والفائز من هذه المواجهة سيكون في انتظاره النصر السعودي، المدجج بالنجوم في مباراة الملحق الفاصل يوم 22 أغسطس الجاري، في العاصمة السعودية الرياض.

مواجهات قوية

تقام مباراتا الدور التمهيدي الأخريان في ذات المنطقة أيضاً بعد غد الثلاثاء، إذ يلتقي في المباراة الأولى الشارقة، بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة، مع ضيفه باشوندارا كينجز من بنغلادش، على ملعب استاد الشارقة، ويتأهل الفريق الفائز لمواجهة تراكتور الإيراني في مباراة الملحق الفاصل يوم 22 أغسطس الجاري، على ملعب استاد ياديغار إيه إمام في تبريز.

وتشهد المباراة الثانية تنافس إيه جي إم كي الأوزبكي مع السيب العماني، الفائز بكأس الاتحاد الآسيوي 2022، على ملعب استاد المجمع الرياضي في مدينة ألمالك، ويتعين على الفائز خوض تحدٍ جديد يوم 22 أغسطس الجاري، أمام العربي القطري، على ملعب استاد الثمامة في الدوحة.

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