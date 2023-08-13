تشكيلة آسيا التاريخية تخلو من «عموري» ومبخوت

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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خلت تشكيلة فريق الأحلام لأفضل اللاعبين في تاريخ بطولة كأس آسيا، والتي أعلن عنها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من أي لاعب إماراتي.

ورشح الاتحاد الآسيوي نجمي الكرة الإماراتية، عمر عبد الرحمن وعلي مبخوت، للتنافس ضمن 48 لاعباً من النجوم الذين تركوا بصمتهم على امتداد تاريخ كأس آسيا، على التواجد في التشكيلة المثالية.

وتنافس عمر عبد الرحمن (عموري) على مقعد في تشكيلة خط الوسط، وعلي مبخوت، للتنافس على مقعد في تشكيلة خط الهجوم، لتشكيلة الأحلام لكأس آسيا، جوهرة بطولات المنتخبات الوطنية في القارة، وذلك مع بقاء 5 أشهر على انطلاق كأس آسيا في قطر 2023.

وتم التصويت لتشكيلة فريق الأحلام خلال الفترة من 12 إلى 30 يوليو الماضي، وتم تحديد التشكيلة النهائية من ضمن اللاعبين الذين حصلوا على أعلى أصوات الجماهير في كل مركز، إلى جانب تصويت فريق خبراء كرة القدم الآسيوية.

وتضم تشكيلة الأحلام، النجم السعودي المميز محمد الدعيع، في مركز حراسة المرمى، في حين يتضمن خط الدفاع 4 من كبار نجوم قارة آسيا، وهما اليابانيان يوتو ناغاتومو ويوجي ناكازاوا، والإيراني مهدي مهدافيكيا، والكوري الجنوبي هونغ ميونغ-بو.

فيما أسفر التصويت عن اختيار الكوري الجنوبي بارك جي-سونغ، واليابانيين كيسوكي هوندا وشونسوكي ناكامورا، لأخذ مواقعهم في خط الوسط، والكوري الجنوبي سون هيونغ-مين، والأسطورة الإيراني علي دائي، والهداف التاريخي لمنتخب أستراليا تيم كاهيل، في خط الهجوم.

أما قائمة البدلاء لتشكيلة فريق الأحلام فضمت كلاً من الأسترالي ماثيو رايان، والسعوديين صالح النعيمة وماجد عبدالله، والعراقي نشأت أكرم.

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