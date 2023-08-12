الوصل.. إعارة "جابرييلزينيو" إلى حتا

المصدر: دبي-علي شدهان

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أعار الوصل، لاعب فريق النادي الأول لكرة القدم، المهاجم البرازيلي غابريل دي سوزا "جابرييلزينيو" إلى نادي حتا حتى نهاية الموسم الجديد.

وتأتي خطوة إعارة "جابرييلزينيو" في إطار نهج إدارة نادي الوصل الهادفة إلى الابقاء على جاهزية لاعبي الإمبراطور سواء من المحترفين الأجانب أو المحترفين المقيمين والمحليين، في وضع يمكنهم من خدمة الفهود عند الإنتهاء من فترة الإعارة.

ويرتبط "جابرييلزينيو" مع الوصل بعقد يمتد إلى العام 2025، بعدما تم التعاقد معه في يوليو 2022، قادما من نادي ريو آفي البرتغالي في صفقة انتقال حر.

ويمتلك الوصل في الموسم الجديد، خماسي أجنبي محترف يضم، المدافع المغربي سفيان بوفتيني، والمدافع الكولومبي أليكس بيريز، ولاعب الوسط الأرجنتيني جيرونيمو بوبليتي، ومواطنه نيكولاس خيمينيز، والمهاجم السويسري هاريس سيفيروفيتش.

ولعب "جابرييلزينيو" مع الوصل 15 مباراة في الموسم الماضي، 14 في دوري ادنوك للمحترفين، وسجل 3 أهداف فقط، ومباراة وحيدة في كأس الرابطة.

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