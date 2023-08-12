الحوسني: أهدي القفاز الذهبي إلى أسرتي

المصدر: دبي - البيان

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أهدى عادل الحوسني حارس مرمي الشارقة، إنجاز فوزه بالقفاز الذهبي في احتفال رابطة المحترفين إلى أسرته ووالدته، وإلى جماهير نادي الشارقة بسبب دعمهم لجهودي وتحفيزهم طوال منافسات الموسم الماضي.

وقال عادل الحوسني إن فوزي بلقب أفضل حارس عن الموسم الماضي يحملني مزيداً من المسؤولية خلال الموسم الكروي المقبل، ويدفعني للتميز والدفاع عن عرين الشارقة بكل قوة سعياً لمواصلة حصد مزيد من الألقاب للقلعة الشرقاوية العريقة، والتي أحظى بدعم وتشجيع كل أعضائها من إدارة وجماهير.

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