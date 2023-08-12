العنزي: جمهور الجزيرة اللاعب رقم «1»

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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وصف محمد سالم العنزي مشرف الجزيرة، جمهور ناديه بأنه اللاعب رقم 1 في تشكيلة «فخر أبوظبي» وذلك تقديراً وتأكيداً على الدور المؤثر الذي يلعبه محبو النادي في تحقيق النتائج الإيجابية خلال جميع مباريات الفريق.

وقدم العنزي جزيل شكره وتقديره إلى جماهير الفخر، على خلفية فوز ناديه بجائزة «دوري الجماهير» المقدمة من رابطة دوري المحترفين عن الموسم الماضي الذي احتل فيه الفريق المركز الخامس بدوري أدنوك للمحترفين بعد أن شهد دعماً كبيراً من المدرجات في جميع المباريات داخل وخارج الأرض وبطريقة غير مسبوقة أهلته لنيل الجائزة التي احتفل بها النادي. وقال مشرف فريق الجزيرة: نعتبر جمهورنا اللاعب رقم واحد بالنسبة لنا جميعاً وننتظر دعمه في مشوار الموسم الجديد الذي يواجه فيه الفريق الكثير من التحديات، والمؤكد أنه بدعم محبي النادي ننجح معاً بإذن الله في معانقة البطولات والعودة إلى منصات التتويج.

جائزة

فيما احتفل جمهور الجزيرة بجائزة المركز الأول المقدمة من رابطة دوري المحترفين، وانهالت التهاني على الحسابات الرسمية للنادي في مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلن عدد كبير من مشجعي الفريق عن ضرورة مواصلة الدعم في الموسم الجديد والوقوف خلف الفريق بداية من مباراته الأولى أمام النصر، لمساعدته في تحقيق الانتصارات بلوغاً للقب.

جوائز النادي

وزادت من فرحة المحبين، فوز النادي بعدد من الجوائز في احتفال الرابطة منها تتويج المهاجم علي مبخوت بالكرة الذهبية ، بجانب فوز كارلوس زاباتا بجائزة الحذاء الفضي لهداف دوري 21 والذي اشترك فيه مع ولويزجيليرمي «الوصل»، و الدو بارا «اتحاد كلباء».

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