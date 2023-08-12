مبخوت يواصل تحطيم الأرقام القياسية بـ«الذهبية الرابعة»

المصدر: دبي - العوضي النمر

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واصل هداف منتخبنا الوطني والجزيرة علي مبخوت، تحطيم الأرقام القياسية، ومواصلة الإبداع الكروي، سواء داخل المستطيل الأخضر، حيث حطم العديد من الأرقام خلال الموسم الماضي، أم خارج الملعب بفوزه بجائزة الكرة الذهبية لرابطة المحترفين للمرة الرابعة، في الاحتفال الاستثنائي الذي أقيم مساء أول من أمس في فندق قصر الإمارات، لينال لقب «محطم الأرقام» ليكتب فصلاً جديداً من تاريخه الكروي الحافل بالإنجازات، ليصبح اللاعب الإماراتي الوحيد الذي يحقق كل هذه الإنجازات.

وعلي مبخوت حقق إنجازاً مميزاً في مسيرته الكروية، بوصوله إلى 200 هدف في الدوري الإماراتي، معززاً انفراده بلقب الهداف التاريخي للكرة الإماراتية، الذي انتزعه الموسم الماضي من فهد خميس أسطورة الوصل، وأحرز مبخوت جميع أهدافه بشعار ناديه الجزيرة الذي أكمل معه 451 مباراة.

وخلال مسيرته ساهم علي مبخوت في تحقيق العديد من الإنجازات مع نادي الجزيرة أبرزها التتويج بكأس رئيس الدولة 3 مرات أعوام 2011، 2012، 2016، والفوز بلقب الدوري 3 مرات أعوام 2011، 2017، 2021 والفوز بكأس رابطة المحترفين 2010 وكأس السوبر 2022 والذي يعتبر آخر إنجازاته مع «فخر أبوظبي»، وبجانب مشاركاته المحلية فإن علي مبخوت ظهر مع فريقه في 17 مباراة بدوري أبطال آسيا أحرز خلالها 14 هدفاً، كما شارك معه في كأس العالم للأندية عام 2017 وقاده للحصول على المركز الرابع.

«الفتى الذهبي»

كما حقق لاعب المنتخب الوطني وشباب الأهلي حارب عبدالله سهيل لقب الفتى الذهبي للمرة الثانية على التوالي بعد أن ظهر بمستوى طيب مع فريقه وساهم بجهده في تعزيز فوز شباب الأهلي ببطولة الدوري، ولعب سهيل مع فريقه في 72 مباراة ما بين دوري وكأس أبوظبي الإسلامي وسوبر، لعب خلالها حوالي 4289 مباراة وسجل 7 أهداف، إضافة إلى لعب 15 مباراة في دوري أبطال آسيا.

الحفل العاشر

حفل رابطة المحترفين الذي يقام للمرة العاشرة على التوالي جاء كالعادة متميزاً، مشوقاً في فقراته، حافلاً بالعديد من المعاني السامية التي تجسد معنى الوفاء والعطاء لنجوم أبدعوا فاستحقوا التكريم.

سعادة لابا

من جهته أعرب الدولي التوغولي لابا كودجو، مهاجم فريق نادي العين، عن سعادته البالغة بالحصول على جائزة الحذاء الذهبي لهداف دوري أدنوك للمحترفين بعد أن سجل الموسم الماضي 28 هدفاً، مؤكداً: «إن الجائزة مستحقة بكل تأكيد وقد حصلت عليها اليوم كما حصدتها الموسم قبل الماضي، ولابد هنا أن أشكر جميع زملائي اللاعبين والإدارة والجهاز الفني والجماهير على كل الدعم الذي حظيت به في هذا النادي الكبير، وأؤكد أننا سنستمر في إظهار روح القتال من أجل حصد المزيد من البطولات والإنجازات على مستوى الفريق والجوائز أيضاً على مستوى مردود اللاعبين».

وهنأ عوض محمد صبيح الكعبي، عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، إدارة النادي بمناسبة الحصول على جائزة التميز في الاحتراف والتراخيص، والفوز بثلاثة ألقاب في الحفل السنوي لرابطة المحترفين، مؤكداً أن ما وصل إليه النادي من تميز جاء بفضل من الله العلي القدير، ومن ثم رؤية قادة النادي الذين أرسوا معالم استراتيجية النجاح لهذا الكيان الشامخ.

جائزة للجميع

وأكد المغربي، سفيان رحيمي، الحاصل على جائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور، أن كلمات الشكر والتقدير تظل قليلة في حق الأمة العيناوية، الداعم الأول للفريق في كل الميادين، والسبب الرئيس في إنجازات «الزعيم» على مر تاريخ هذا النادي الكبير. وأكمل: أود كذلك أن أشكر إدارة النادي والجهاز الفني وزملائي اللاعبين على مساندتهم الدائمة لي، والمؤكد أن الجائزة التي حصلت عليها اليوم ليست لسفيان رحيمي فحسب بل للجميع وفي اعتقادي أن تلك الجائزة التي منحني لها جمهور العين تمثل الدافع المهم بالنسبة لي من أجل تقديم أفضل مستوى لتحقيق تطلعاتنا كعيناوية.

ووجه خالد الكعبي إداري فريق شباب الأهلي الشكر والتقدير إلى إدارة رابطة المحترفين على جهودهم في إبراز أنشطة الرابطة والسعي لتكريم المتميزين مما يساهم في رفع الروح المعنوية للاعبين مع مشارف موسم كروي جديد، كما هنأ إدارة شباب الأهلي الجديدة، متمنياً لهم التوفيق في قيادة دفة النادي لتحقيق مزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة.

وأشار خالد الكعبي إلى جاهزية شباب الأهلي للموسم ، مؤكداً عزم الجميع على تقديم موسم متميز يتوج بمزيد من الإنجازات .

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