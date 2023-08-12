بني ياس يرفع راية التحدي في الموسم الجديد

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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رفع بني ياس راية التحدي في مشوار الموسم الجديد الذي يدخله بمعنويات عالية وطموحات كبيرة، بهدف العودة للأمجاد وتصحيح أخطاء الموسم الماضي الذي خيب فيه توقعات الجماهير حينما احتل المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة.

وكان «السماوي» قد تألق في نسخة موسم 2020-2021 من الدوري والتي قدم فيها مستويات متميزة ونافس في لقب البطولة بقوة ونجح في نيل المركز الثاني عن جدارة ولكنه تراجع في الموسم التالي مباشرة إلى الترتيب التاسع برصيد 31 نقطة، الشيء الذي جعل شركة كرة القدم بقيادة عبدالله الغيلاني تعيد ترتيب أوراقها من جديد حتى يعود الفريق للمنافسة في المراكز المتقدمة بعد تراجع نتائجه في الموسمين الماضيين.

وبدأ بني ياس أولى خطواته بالتعاقد مع المدرب السلوفيني ماركو ميلانيتش الذي تولى المهمة خلفاً للصربي دانيال ايسايلا، ومنحت الإدارة المدرب صلاحيات كبيرة ووفرت الاحتياجات كافة وأبرمت صفقات جديدة بالتعاقد مع الثلاثي الأجنبي، المهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي لحل أزمة المقدمة الهجومية التي عاناها، بجانب الجناح الألباني تولانت سيفيري، وصانع الألعاب البرتغالي تشيكو جيرالديس، مع المحافظة على الثنائي، المدافع الصربي ساشا، ولاعب الارتكاز الأرجنتيني سواريز، إضافة إلى التعاقد مع حارس المرمى المخضرم عبدالله سلطان والمدافع خلف الحوسني من الظفرة.

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وأقام بني ياس معسكراً خارجياً في المجر 3 أسابيع ووصفه المدرب بيلانيتش بالنموذجي وخاض فيه الفريق 5 مباريات ودية، أمام أندية قوية فاز منها في 3 مواجهات وأبرزها على الغرافة القطري في مباراة وداع المعسكر وخسر مباراة وتعادل في مثلها، قبل أن يعود لمواصلة تدريباته بجدية في ملعبه مع خوض مباريات ودية محلية ختمها بلقاء الوحدة مساء أمس قبل أن يحل ضيفاً على العين يوم 18 أغسطس الجاري في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين.

وأظهر عبدالله الغيلاني الذي ظل متابعاً كل مراحل الإعداد السابقة محلياً وخارجياً، رضاءه على تحضيرات فريقه السابقة والجهد الذي بذله اللاعبون والجهاز الفني من أجل الوصول إلى أعلى درجات الجهوزية قبل انطلاق المباريات التنافسية.

تطور ملحوظ

وقال الغيلاني: تابعنا اللاعبين من قرب في الفترة السابقة ونستطيع التأكيد أن هنالك تطوراً ملحوظاً مع المدرب الجديد، ولذلك نحن راضون عن عمل الجهاز الفني وأيضاً عن الصفقات الجديدة التي شكلت دعماً لصفوف الفريق، وأثنى الغيلاني على لاعبي النادي من أبناء الأكاديمية، ذاكراً أنهم يمتلكون موهبة عالية ويتمتعون بمستويات ممتازة، ومؤكداً أن كل أبناء النادي سينالون فرصة المشاركة لإثبات قدراتهم في الموسم الجديد.

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