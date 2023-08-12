فراس بالعربي: حظوظي بالفوز كانت صعبة

المصدر: دبي - البيان

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قال فراس بالعربي لاعب عجمان السابق والشارقة الحالي، إنه يدرك أن حظوظه بالفوز بالكرة الذهبية في احتفال رابطة المحترفين، والذي أقيم مساء أول من أمس في العاصمة أبوظبي، كان صعباً، لأن باقي المرشحين حققوا إنجازات مع فرقهم، فعلي مبخوت حطم العديد من الأرقام القياسية للعب والتهديف في الموسم الماضي، ويحيي الغساني بذل جهداً كبيراً مع فريقه ما أسهم في تحقيق إنجاز الفوز ببطولة الدوري، أما عجمان فكان اجتهاده في احتلال مركز متقدم في قائمة الفرق المشاركة في الدوري.

وهنأ فراس بالعربي زميله اللاعب علي مبخوت لفوزه بجائزة الكرة الذهبية عن جدارة، وكذلك باقي اللاعبين الذين شملهم التكريم والتقدير، متمنياً للجميع التوفيق في الموسم الجديد.

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