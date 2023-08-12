النصر.. «بروفة» أخيرة اليوم أمام «الإمارات»

المصدر: دبي - علي الظاهري

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يخوض النصر اليوم آخر تجاربه أمام فريق الإمارات ضمن استعدادات الفريقين لدوري أدنوك للمحترفين الذي لا تفصلنا عنه سوى أيام قليلة، ويسعى «العميد» في «البروفة» الأخيرة إلى الاطمئنان على جاهزية الفريق قبل الجولة الافتتاحية الأولى للدوري التي يستقبل فيها ضيفه الجزيرة يوم 19 أغسطس الجاري.

وستكون الودية مغلقة أمام الجمهور والإعلام على استاد آل مكتوم في القلعة الزرقاء، ويتطلع الجهاز الفني بقيادة الصربي غوران إلى الوصول للانسجام المطلوب بين اللاعبين في ظل التغييرات التي طرأت على تشكيلة الفريق سواء على مستوى اللاعبين المواطنين أم المحترفين الأجانب، حيث يرى المدرب الجديد لـ «العميد» أن الفترة المقبلة تسودها حالة من التفاؤل وسط تطلعات بتحقيق قفزة إلى الأمام للفريق بمساندة ودعم الجماهير نحو تحقيق أفضل النتائج الإيجابية في المرحلة المقبلة.

تجربة خامسة

وتعتبر التجربة هي الخامسة لـ «العميد» بعد أن خاض 4 مباريات ودية سابقة في معسكر هولندا الخارجي أسفرت عن خسارته أمام بي إس في آيندهوفن 1-3، ثم الفوز على دوردريخت الهولندي 1-0، قبل أن يخسر آخر تجربتين أمام الرياض السعودي 0-1، وتوب أوس الهولندي 0-1.

واكتملت صفوف النصر بعد التحركات المبكرة في سوق الانتقالات الصيفية، حيث أغلق الفريق ملف المحترفين الأجانب بضم 3 أسماء جديدة وهم المهاجم الإيطالي مانولو غابياديني والبرتغالي يوري ميدييروس والكولومبي كيفن أغوديلو بدلاً من بينيل مالابا وريان مينديز الذي رحل أخيراً إلى نادي فاتح كاراجموروك بعد تجربة دامت نحو 5 مواسم مع الشارقة والنصر إلى جانب البرتغالي توزيه، كما عزز «العميد» صفوفه بالتعاقد مع المدافع البرازيلي المقيم غوستافو لومير إلى جانب مجموعة من اللاعبين المواطنين محمد جمال ويوسف العامري والحارس محمد جمعة البلوشي إضافة إلى اللاعب أحمد جشك الذي انضم أخيراً لصفوف «العميد» قادماً من نادي شباب الأهلي.

اختبار مهم

وفي المقابل، تعتبر المباراة الودية اختباراً مهما لفريق الإمارات قبل انطلاقة الموسم الكروي الجديد الذي يدشنه الفريق بمواجهة الوصل على استاد زعبيل يوم 19 أغسطس الجاري لحساب الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين.

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