شباب الأهلي والعين والشارقة.. تحدي ضغط المباريات

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تستعد أندية المحترفين لانطلاقة موسم جديد، من المنتظر أن يكون شاقاً وطويلاً ومزدحماً بالمباريات مع وجود العديد من المشاركات الخارجية والمحلية، وتنتظر أندية شباب الأهلي والعين والشارقة منافسة قارية مهمة في دوري أبطال آسيا 2023 - 2024، مع بدء شباب الأهلي والشارقة مشوارهما في البطولة من الدور التمهيدي، والعين من دور المجموعات، إلى جانب المشاركة في البطولات المحلية، إضافة إلى خوض شباب الأهلي والشارقة مباراة كأس السوبر للمحترفين، وهو ما يتوقع معه زيادة عدد المباريات التي تخوضها الأندية في الموسم المقبل.

وسيكون الضغط أكبر على اللاعبين الدوليين مع ارتفاع عدد المباريات الدولية الرسمية الموسم المقبل، بمشاركتهم مع المنتخب الوطني الأول في نهائيات كأس آسيا 2023، والتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، مع العلم بأن مجموع مباريات المسابقات المحلية بمشاركة أندية المحترفين في الموسم الماضي وصل إلى 238 مباراة، موزعة على 182 مباراة في دوري أدنوك للمحترفين، و25 مباراة في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين، و30 مباراة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ومباراة واحدة في كأس السوبر للمحترفين.

صدارة

في الموسم الماضي، الذي انطلق يوم 2 سبتمبر 2022، بمباريات الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، احتل الشارقة صدارة قائمة الأندية الأكثر خوضاً للمباريات بعدما لعب 40 مباراة، بواقع 26 مباراة في الدوري، و5 مباريات في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، إضافة إلى نهائي المسابقة نفسها، ولكن للموسم قبل الماضي، والتي تم تأجيلها لتقام خلال أكتوبر 2022، وتوج الشارقة بطلاً للنسختين، إلى جانب التتويج بطلاً لكأس المحترفين في الموسم الماضي، بعدما لعب 7 مباريات، والتتويج بكأس السوبر التي تلعب من مباراة واحدة.

ويليه نادي العين، الذي لعب 38 مباراة، موزعة بين 26 مباراة في الدوري، و6 مباريات في الكأس الغالية، و5 مباريات في كأس المحترفين، ومباراة كأس السوبر، إلا أنه لم يحقق أي ألقاب، واكتفى باحتلال المركز الثاني في ترتيب دوري المحترفين الموسم الماضي، ثم يأتي الجزيرة في المركز الثالث في قائمة أكثر الأندية خوضاً للمباريات، بعدما لعب 35 مباراة، موزعة بين 26 مباراة في الدوري، و3 مباريات في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، و6 مباريات في كأس المحترفين.

افتتاحية

ويتساوى الوحدة في عدد المباريات مع الجزيرة، بعدما لعب 35 مباراة بواقع 26 مباراة في الدوري، ومباراة واحدة فقط في الكأس الغالية، و4 مباريات في كأس المحترفين، و4 مباريات أيضاً، في الدور التمهيدي من كأس الملك سلمان للأندية العربية، لكنه يتميز بكونه أول الأندية التي افتتحت الموسم المقبل بمباريات رسمية، بعدما لعب 4 مباريات خلال يوليو الماضي وأغسطس الجاري، في دور المجموعات، والدور ثمن النهائي من البطولة العربية.

وينفرد النصر بالمركز الرابع باللعب 34 مباراة موزعة بين 26 مباراة في الدوري، ومباراتين في الكأس الغالية، و6 مباريات في كأس المحترفين، ويتساوى عجمان والوصل في المركز الخامس باللعب 33 مباراة، إذ لعب عجمان 26 مباراة في الدوري، و5 في الكأس الغالية، ومباراتين في كأس المحترفين، ولعب الوصل 26 مباراة في الدوري، و5 مباريات في الكأس الغالية، ومباراتين في كأس المحترفين.

ولعب شباب الأهلي، بطل الدوري في الموسم الماضي، 32 مباراة، بواقع 26 مباراة في الدوري، و3 مباريات في الكأس الغالية، ومباراتين في كأس المحترفين، ومباراة واحدة في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا، وخسرها أمام الهلال السعودي بنتيجة 1-3، ليحتل المركز السادس ، بالتساوي مع خورفكان.

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