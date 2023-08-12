استقبال 7 نجوم لـ«الرسام» في تدريبه الأول مع «الصقور»

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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حظي الإسباني أندريس إنييستا باستقبال 7 نجوم في الحصة التدريبية الأولى له مع «الصقور» الذي انضم إليه حديثاً في صفقة داوية، وسط ترحيب كبير من إدارة النادي والجهازين الفني والإداري وعدد من الجماهير التي حضرت لاستقبال النجم المخضرم، وتم استقبال إنييستا بممر شرفي من لاعبي الفريق الأول وفرق المراحل السنية، بحضور يوسف البطران رئيس مجلس الإدارة.

وعقب حفل الاستقبال شارك إنييستا في التدريب الذي أشرف عليه محمد الجالبوت المدير الفني للفريق وسط حماس وهتاف الجمهور الذي تفاعل مع «الرسام» وهتف باسمه كثيراً من المدرجات، وينتظر أن يكون الوافد الجديد على قلعة الصقور أحد العناصر التي تشارك في لقاء الفريق الودي اليوم أمام النصر بدبي، فيما ستكون مباراته الرسمية الأولى أمام الوصل في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين يوم 19 أغسطس الجاري.

من جانبه رحب فراس صالح قائد الصقور، إنابة عن زملائه اللاعبين، بالنجم إنييستا، وقال إنهم سعداء بانضمامه إلى الكشوفات، وأضاف: من الجيد أن تتاح لنا فرصة اللعب بجانبه لأنه لاعب عالمي واسم كبير، نتطلع للعمل معه والتعلم منه والاستفادة من خبراته.

نسبة الحضور

وأضاف قائد الصقور: لاعب مثل إنييستا فائدته لن تكون لنادي الإمارات فقط ولكن للدوري الإماراتي، وأعتقد أن مشاركته تسهم في زيادة نسبة الحضور الجماهيري للمباريات وترفع من نسبة المشاهدة عبر الشاشة أيضاً لأن كل العالم يعرفه وينتظر ما سيفعله في دورينا، بخلاف اهتمام الإعلام العالمي أيضاً الذي يحرص على متابعة النجوم الكبار.

وأشار فراس صالح إلى أن صفقة النجم الإسباني من شأنها أيضاً أن تسهم في استقطاب العديد من اللاعبين العالميين المميزين، لأن انضمامه إلى دورينا يشجع كل لاعب على الانضمام إلى أندية دوري المحترفين، خصوصاً أن الإمارات تحظى بسمعة ومكانة عالمية كبيرة، إضافة إلى أن مشاركته تسهم في رفع المستوى الفني للبطولة وتطويرها.

وأكد فراس صالح أن لاعباً واحداً يحقق كل هذه المكاسب في صفقة التعاقد معه يستحق أن يتم الاحتفال والترحيب الحار به، وأضاف: نأمل للاعب إنييستا أن يوفق في مشواره الجديد وأن يسهم بمستواه في قيادة الفريق للنتائج التي تنتظرها جماهير النادي.

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