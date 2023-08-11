أوسكار المحترفين.. يحلق في الفضاء

المصدر: دبي - العوضي النمر

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في أمسية استثنائية أقيمت بفندق قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي، وفي ظل أجواء إنجاز الإمارات بوصولها لعالم الفضاء من خلال رحلة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، الذي بدأ برائد الفضاء هزاع المنصوري، ما جعل الإمارات حديث العالم، كرمت رابطة المحترفين الفائزين بجوائز الأفضل للموسم الاستثنائي الماضي، الذي عزف فيها سيمفونية الأداء الرائع والتنافس القوي، حيث تم تكريم علي مبخوت لاعب الجزيرة بنيله الحذاء الذهبي لأفضل لاعب مواطن، وكاراتبيا لاعب شباب الأهلي لنيله الحذاء الذهبي كأفضل لاعب أجنبي، وفاز سفيان رحيمي لاعب نادي العين بجائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور.

حضور مميز

وشهد الاحتفال الذي يقام للمرة العاشرة، عبدالله ناصر الجنيبي رئيس الرابطة، وأعضاء مجلس الإدارة، وممثلو المؤسسات الراعية، وممثلو الأندية، ونخبة من نجوم الرياضة والإعلام، وبدأ الاحتفال بالسلام الوطني، ثم عرض فيديو قصير عن الموسم الماضي، وتقديم عرض فني.

وألقى الجنيبي كلمة ثمن فيها دعم القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين، وشكر الشركاء الاستراتيجيين، ورعاة بطولات رابطة المحترفين، وأشاد بالجهود التي بذلتها أندية المحترفين خلال الموسم الكروي الماضي، والذي جاء متميزاً بكل المقاييس وأسهم الإعلام في إبرازه، ما جعله موسماً متميزاً بكل المقاييس، ما يعطي الرابطة دافعاً قوياً لمزيد من الإبداع للارتقاء بمختلف المسابقات.

وتم خلال الاحتفال تكريم الرعاة والشركاء تقديراً لدورهم الفعال في تنظيم وتطوير مختلف المسابقات التي تنظمها الرابطة، وشمل التكريم «مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة»، أبوظبي الوطنية للبترول «أدنوك»، مصرف أبوظبي الإسلامي، قصر الإمارات، طيران الإمارات، الرصاصي للعطور، النابودة للسيارات، فنادق ريكسوس، نايكي الرياضية، قنوات أبوظبي الرياضية، قنوات دبي الرياضية، وقناة الشارقة الرياضية.

جوائز للمتميزين

نال علي مبخوت «الجزيرة» جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب مواطن بعد تحطيمه العديد من الأرقام خلال الموسم الماضي، فيما فاز فيدريكو كارتابيا «شباب الأهلي» بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي بعد أن أسهم بجهوده في فوز فريقه ببطولة الدوري.

ونال الروماني كوزمين أولاريو «الشارقة» جائزة القائد لأفضل مدرب عن الموسم الكروي الماضي، بعد حصد 4 ألقاب مع فريقه خلال الموسم، ونال حارب عبدالله سهيل «شباب الأهلي» جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب إماراتي تحت 23 عاماً بعد ظهوره بمستوى متميز مع فريقه، ونال إريك جورجينس «العين» جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب مقيم أو من مواليد الدولة.

وفاز لابا كودجو «العين» بجائزة الحذاء الذهبي كهداف لدوري أدنوك عن الموسم الماضي، ونال عادل الحوسني «الشارقة» جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى بعد أن أسهم في فوز فريقه بأربعة ألقاب، وفاز سفيان رحيمي «العين» بجائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور، فيما تم تتويج الثلاثي ألدو بارا لاعب «اتحاد كلباء»، كارلوس زاباتا لاعب «الجزيرة»، ولويز جيليرمي لاعب «الوصل» بجائزة الحذاء الفضي لهداف دوري تحت 21 عاماً للموسم الرياضي 2022 - 2023.

واستحق فابيو ليما «الوصل» جائزة أفضل هدف عن الموسم الكروي المنتهي، فيما فاز نادي العين بجائزة التميز في الاحتراف والتراخيص، ونال ايتلتون فليبي «خورفكان» جائزة هداف كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

هدف

عبر وليد الحوسني المدير التنفيذي لرابطة المحترفين، عن تفاؤله بالنسخة الجديدة لدوري أدنوك، والتي ستنطلق بداية من 18 أغسطس الجاري، بعد أن أحسنت الأندية الاستعداد خلال الفترة الماضية من خلال معسكرات خارجية ومحلية، ولعب عدد من المباريات الودية التي أظهرت جاهزية اللاعبين للانطلاقة، بما ينعكس على مستوى المسابقة بالتطور والأداء الجيد.

وقال المدير التنفيذي لرابطة المحترفين إننا نسعى مع الأندية المشاركة بالدوري لتحسين الحضور الجماهيري للمدرجات خلال الموسم الكروي المقبل، وهناك العديد من المبادرات التي ستعلن عنها الرابطة والأندية خلال الفترة المقبلة، لأن الحضور الجماهير يزيد من متعة المباريات ويسهم في زيادة جهد وعطاء اللاعبين خلال المباريات.

وعن أسس ترشيح اللاعبين لمختلف الجوائز التي تم توزيعها قال الحوسني، إن الترشيح لم يكن مبنياً على عاطفة وأسماء، بل من خلال أرقام وإحصائيات ومعايير دقيقة، تم إعدادها بعناية، ونحن دائماً نسعى لرفع المعايير بما يتناسب مع طموح تميز الأداء والظهور بمستوى طيب خلال المنافسات.

فخر

عبر حارب عبدالله سهيل، لاعب شباب الأهلي ونجل لاعب الشارقة الأسبق عبدالله سهيل، عن سعادته بالفوز بلقب أفضل لاعب شاب للمرة الثانية على التوالي، وقال هذا شرف لي كلاعب ودافع وحافز قوي لمزيد من العطاء داخل الملعب سواء لمنتخب بلدي أو فريقي شباب الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وقال سهيل إنني فخور بكوني أساهم في رفع رأس والدي دائماً بفوزي بمثل تلك الألقاب، خصوصاً أنه يمدني بالعديد من النصائح بشكل دائم سواء من خلال لقائنا بالمنزل أو خلال التواصل الهاتفي والرسائل اليومية، وأنا سعيد بتلك النصائح كونه يهدف إلى تميزي وظهوري بشكل جيد، ما يسعد الجماهير التي تتابع المباريات.

وتمنى حارب عبدالله سهيل أن يظهر شباب الأهلي بمستوى طيب خلال الموسم الجديد سواء على الصعيد القاري من خلال بطولة دوري أبطال آسيا أو من خلال المسابقات المحلية، وأن يحافظ الفريق على لقبه بطل الدوري سعياً لإسعاد جماهيره المتعطشة لمزيد من البطولات.

مسؤولية كبيرة

واعتبر الروماني أولاريو كوزمين مدرب فريق الشارقة، أن فوزه بجائزة أفضل قائد «مدرب» مسؤولية كبيرة، كونه مطالباً بمواصلة الجهد الكبير والتميز لإسعاد جماهير فريقه بعد الفوز برباعية البطولات خلال الموسم الماضي، وقال أتمنى أن أسعد جماهير الشارقة بمزيد من الألقاب خلال الموسم الجديد، سواء على الصعيد القاري أو المحلي.

وقال كوزمين إن الشارقة قدم موسماً جيداً، وتوج برباعية البطولات على الرغم من تعدد الإصابات بصفوف الفريق، ومع ذلك كان اللاعبون على قدر الثقة والمسؤولية، وتمنى أن يظهر الشارقة بمستوى أفضل خلال الموسم الجديد، خصوصاً في ظل حالة الاستقرار التي يعيشها الفريق واستقدام بعض العناصر الجديدة مثل فراس بالعربي، ما يسهم في ارتفاع الروح المعنوية للاعبين وبالتالي يزداد عطاؤهم داخل الملعب.

وأشاد مدرب الشارقة باستقدام نادي الإمارات للاعب العالمي إنييستا، وقال استقدام اللاعبين الكبار مثله وبيانيتش والعديد من الأسماء الكبيرة في عالم الكرة من شأنه أن يعزز من قيمة دوري الإمارات ومستواه الفني ويجذب الجماهير نحو المدرجات.

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