محمد الجالبوت: إنييستا صفقة رابحة لـ«الصقور»

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

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رحب محمد الجالبوت مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإمارات، بانضمام الإسباني أندريس إنييستا إلى صفوف «الصقور»، واصفاً صفقة التعاقد معه بـ«الرابحة والخطوة الذكية»، ذاكراً أن قائد برشلونة السابق وبما يمتلكه من قدرات كروية وخبرات عالمية سيقدم الإضافة المطلوبة داخل وخارج والملعب وفي غرفة الملابس، مؤكداً أنه يعتبر مكسباً كبيراً للكرة الإماراتية وليس للفريق فقط.

وأضاف الجالبوت: التعاقد مع إنييستا يمثل نقلة كبيرة في صفقات النادي، وأنا سعيد بتدريب لاعب بقيمته وخبرته التي ستعود بالفائدة على زملائه اللاعبين وعلى بطولة الدوري، أعتقد أنه سيكون لاعباً مفيداً ومؤثراً وعنصراً مهماً في التشكيلة لمساعدة النادي في تحقيق الأهداف التي يخطط لها، وأتمنى له التوفيق في مشواره الجديد.

جاهزية

وعن جاهزية فريقه للدوري قال الجالبوت في حديث مع «البيان»، إن إعداد «الصقور» كان قوياً وجاداً مثل إعداد بقية الفرق، ذاكراً أن لاعبيه بذلوا جهداً كبيراً في الفترة الماضية من أجل الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية وأضاف: بدأنا الإعداد باحترافية تامة منذ اليوم الأول وبطريقة عكست رغبة اللاعبين في تقديم موسم حافل وتحقيق نتائج ترضي تطلعات الجماهير، كل ذلك كان واضحاً في جدية اللاعبين وحماسهم في التدريبات، سواء قبل المغادرة إلى المعسكر الخارجي أو خلال فترة المعسكر في تركيا والتي أستفدنا منها كثيراً بأداء مباريات ودية قوية.

ونفى مدرب الصقور وجود تأثير سلبي جراء التعديلات التي تمت في صفوف الفريق بتعاقده حتى الآن مع 12 لاعباً جديداً وقال: اللاعب المحترف لا يحتاج لفترة زمنية طويلة حتى ينسجم مع الأجواء أو زملائه القدامى خاصة إذا كان صاحب تجارب سابقة، لذلك جميع العناصر التي انضمت حديثاً للكشوفات انسجمت سريعاً مع القدامي ونجحنا سوياً في تكوين مجموعة متجانسة، والأهم من ذلك أننا قمنا بتكوين أسرة واحدة، لأن الترابط القوي بين أفراد الفريق أهم عناصر النجاح.

البقاء بالدوري

وأكد الجالبوت أن هدف فريقه واضح في الموسم الحالي وهو البقاء في دوري المحترفين، ذاكراً أن إدارة النادي بقيادة يوسف البطران رئيس مجلس الإدارة والجهاز الإداري للفريق وكل أسرة النادي تعمل من أجل تحقيق أفضل النتائج في الموسم الحالي وأضاف: بتضافر الجهود والدعم الجماهيري فإن الفريق وبما يمتلكه من عناصر قادر على تحقيق هدف البقاء وتقديم مستويات جيدة في موسم شاق وطويل به الكثير من التحديات.

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