«الأبيض».. 3 تجمعات جديدة في أيام «فيفا»

المصدر: دبي - العوضي النمر

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وصلت بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إلى أرض الوطن في ساعة مبكرة من صباح أمس، بعد انتهاء معسكره الخارجي، الذي أقيم في مدينة كابرون النمساوية على مدى عشرة أيام، ضمن تحضيراته الأولية، استعداداً للمشاركة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ونهائيات كأس آسيا 2027، والتي ستنطلق نوفمبر المقبل، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الثامنة، التي تضم منتخبات البحرين، والفائز من مباراتي اليمن وسريلانكا، ونيبال ولاوس، وهو المعسكر الأول في عهد المدرب البرتغالي باولو بينتو.

وسوف ينضم اللاعبون إلى أنديتهم تمهيداً للمشاركة في منافسات دوري أدنوك، الذي ينطلق بداية من 18 أغسطس الجاري، ومن المقرر أن يعود الأبيض للتجمع مرة أخرى سبتمبر المقبل، خلال أيام «فيفا»، ويتخلله لعب مباراة ودية، بهدف تعرف الجهاز الفني على مستويات اللاعبين، والوقوف على قدراتهم الفنية قبل المشاركة في المنافسات الرسمية المقبلة، وسيكون هناك تجمع ثانٍ في أكتوبر، وثالث في نوفمبر قبل خوض أول مباراة في التصفيات المقررة يوم 16 نوفمبر.

كما وصل أيضاً المنتخب الأولمبي، الذي أقام معسكراً مشتركاً مع الأول، استعداداً للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، التي ستقام سبتمبر المقبل بنظام التجمع في الصين.

غيابات للإصابة

وشهد معسكر الأبيض غياب عدد من اللاعبين للإصابة مثل لاعب وسط العين أحمد برمان نتيجة إصابته مع ناديه وحاجته للعلاج والراحة، وكذلك غياب لاعبي الشارقة الحسن صالح وخالد الظنحاني، حيث أثبتت الفحوصات الطبية، التي أجريت لهما من قبل الجهاز الطبي للمنتخب عن إصابتهما وحاجتهما للعلاج والراحة، وكذلك إصابة لاعب العين بندر الأحبابي، بشد عضلي في فخذه الأيمن، وغادر اللاعبون معسكر المنتخب لاستكمال برنامج علاجهم مع أنديتهم.

وأجرى الأبيض تدريبات يومية خلال معسكره على فترتين صباحية ومسائية، ركز خلالها الجهاز الفني، بقيادة البرتغالي باولو على رفع معدل اللياقة البدنية،وتطبيق مجموعة من أساليب اللعب، والتعرف أكثر على إمكانات اللاعبين كل حسب مركزه.

تقسيمة مع الأولمبي

وخاض الأبيض في اليوم الأخير حصة تدريبية مشتركة مع المنتخب الأولمبي عبارة عن تقسيمة من ثلاثة أشواط، انتهت بتفوق المنتخب الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف، جاءت عن طريق فابيو ليما وأحمد عامر ويحيى الغساني، حيث حرص بينتو على إشراك جميع اللاعبين على مدار الأشواط الثلاثة، كذلك هو الحال لمدرب المنتخب الأولمبي دينس سيلفا، الذي قام كذلك بإشراك جميع اللاعبين، بهدف الوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية.

معسكر مفيد

من جهته ذكر ياسر سالم مدير منتخبنا الوطني أن معسكر النمسا جاء مفيداً جداً بالنسبة لباولو بينتو ومساعديه، الذين تعرفوا على قدرات اللاعبين عن قرب وسط أجواء إيجابية جداً سواء أثناء التدريبات، وكذلك في أروقة مقر الإقامة، مشيراً إلى أن هذه الفترة تشكل أهمية كبرى خصوصاً أنها تسبق انطلاق الموسم الكروي، على اعتبار أن التجمعات المقبلة ستكون قصيرة، وخلال أيام «فيفا»، وسيتخللها خوض مباريات دولية ودية، مشيداً بالروح المعنوية العالية، التي ظهر عليها اللاعبون خلال فترة المعسكر.

وقال مدير المنتخب: إن الجهاز الفني سيقوم بمتابعة مباريات مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، الذي سينطلق يوم 18 أغسطس الجاري، لرصد أداء اللاعبين خلال المباريات، واختيار الأفضل منهم للتواجد في التجمع المقبل، الذي سيكون في بداية شهر سبتمبر.

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