30 حكماً في الدورة التدريبية لكرة الصالات

المصدر: عجمان - البيان

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افتتحت، أول من أمس، الدورة التدريبية الدولية لحكام كرة قدم الصالات، التي يستضيفها مركز شباب عجمان، بمشاركة 30 حكماً ومقيماً، وجرت مراسم الافتتاح بحضور عبدالملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات، والدكتور عبدالله محمد الشحي عضو اللجنة ومشرف عام حكام اللعبة، والمحاضر الدولي الماليزي بادول هشام.

وعبر الدكتور عبدالله الشحي عن ترحيبه بالمحاضر الماليزي، ووجه الشكر للاتحاد الآسيوي على تعاونه مع الاتحاد الإماراتي واللجنة التنفيذية للعبة، وقال: بلا شك اتحاد الإمارات لكرة القدم يحرص باستمرار على دعم اللعبة، ولولا دعم ومتابعة واهتمام اتحاد الكرة لما عقدت هذه الدورة، ودورات تأهيلية سابقة، مؤكداً أن التحكيم الإماراتي في كرة الصالات يسير في الاتجاه الصحيح.

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