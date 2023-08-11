مينديز لاعب النصر السابق إلى تركيا

المصدر: دبي - علي الظاهري

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أعلن نادي فاتح كاراغومروك التركي التعاقد مع ريان مينديز لاعب النصر السابق لمدة موسمين. وسيخوض جناح منتخب الرأس الأخضر التحدي الجديد في الدوري التركي بعد قضائه 4 سنوات في دورينا منذ انضمامه في 2019 إلى صفوف الشارقة ثم تمثيل النصر لمدة 3 مواسم.

وبدأ مينديز مسيرته مع نادي باتوك بالرأس الأخضر، ثم انتقل عام 2008 إلى لوهافر إيه سي الفرنسي ثم تعاقد معه نادي ليستر سيتي قبل أن يرحل إلى ليل الفرنسي عام 2012، وانضم في 2015، إلى فريق نوتنغهام فورست الإنجليزي، ثم انتقل 2019، إلى الشارقة وبعد عام إلى النصر الذي خرج من حساباته في الموسم المقبل.

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