الوصل يتفوق على النهضة العُماني

المصدر: دبي - علي شدهان

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اختتم فريق الوصل الأول لكرة القدم، سلسلة مبارياته الودية بالفوز على نظيره النهضة العُماني بهدفين دون رد، في المباراة التي جرت مساء أمس في معقل الفهود بزعبيل ضمن استعدادات الإمبراطور لخوض تحدي بطولات موسم 2023 - 2024.

سجل ثنائية الوصل، المغربي سفيان بوفتيني «ق52»، والايفواري، اداما ديالو «ق66».

وشهدت المباراة حضوراً جماهيرياً من قبل عشاق الفهود، سعياً إلى التعرف على لاعبي فريقهم، خصوصاً الجدد منهم، قبل الدخول في معمعة بطولات الموسم الجديد. وتشكل مباراة النهضة، الودية السادسة والأخيرة التي خاضها الوصل استعداداً للموسم الجديد.

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