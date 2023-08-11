فتح باب الترشح لعضوية اتحاد الكرة

المصدر: دبي - البيان

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عقدت لجنة الاستئناف على قرارات لجنة الانتخابات، أمس، اجتماعها، وناقشت الطعن المقدم من مرشح نادي الوحدة على قرار لجنة الانتخابات، وقررت رفضه لعدم استيفائه المستندات المطلوبة لشروط العضوية ضمن المهلة المحددة.

وعلى صعيد آخر عقدت لجنة الانتخابات اجتماعها، أمس، حيث اعتمدت تعديلات جدول مواعيد وإجراءات انعقاد الجمعية العمومية الانتخابية، وذلك لعدم اكتمال الحد الأدنى من مرشحي الأندية المحترفة، ما يستدعي ضرورة تعديل جدول المواعيد الخاص بالعملية الانتخابية وإعادة فتح باب الترشيح لمرشحي الأندية المحترفة من 11 إلى 15 أغسطس الجاري.

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