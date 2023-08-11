ميركل ودينو خارج حسابات حتا

المصدر: دبي - البيان

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علمت «البيان» أن حتا في طريقه للاستغناء عن خدمات اللاعب الكازاخي ألكسندر ميركل وزميله البلجيكي دينو أرسلنوفيتش بسبب المستوى المتواضع الذي ظهر به الثنائي الأجنبي خلال فترة المعسكر الخارجي في صربيا.

وخرج اللاعبان من حسابات الفريق في الموسم الجديد بعد نحو شهر من التعاقد مع الكازاخستاني ميركل «31 عاماً» لاعب غازي عنتاب التركي السابق، والذي سبق له تمثيل عدة أندية أبرزها ميلان وأودينيزي الإيطاليان، وواتفورد الإنجليزي والفيصلي السعودي، فيما انضم المدافع البلجيكي دينو أرسلنوفيتش «30 عاماً» من غوزتيبي التركي يوليو الماضي وسبق له تمثيل أندية ليل الفرنسي وستاندردليج ورويال أنتويرب وجينيه في الدوري البلجيكي.

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