مبخوت وكارتابيا ورحيمي الأفضل في الدوري الإماراتي الموسم الماضي

المصدر: وكالات

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فاز علي مبخوت مهاجم الجزيرة المنافس في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم بجائزة أفضل لاعب محلي في البلاد للموسم المنصرم والمقدمة من رابطة دوري المحترفين اليوم الخميس.

وتفوق مبخوت، البالغ عمره 32 عاما، على علي صالح قائد الوصل ويحيى الغساني لاعب شباب الأهلي المتوج بلقب الدوري.

وحقق مبخوت، الذي سجل 27 هدفا خلال 25 مباراة في الدوري، الجائزة للمرة الرابعة.

وحسم فيدريكو كارتابيا لاعب شباب الأهلي جائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري.

وتفوق الأرجنتيني كارتابيا على فراس بالعربي لاعب عجمان وكودجو لابا مهاجم العين المتوج بجائزة هداف الدوري.

وفاز كوزمين أولاريو مدرب الشارقة بجائزة أفضل مدرب بعدما قاد فريقه للفوز بكأس رابطة المحترفين الإماراتية وكأس رئيس الإمارات.

وتوج المغربي سفيان رحيمي مهاجم العين بجائزة أفضل لاعب والتي تحسم بتصويت الجماهير.

وينطلق الموسم الجديد للدوري الإماراتي يوم 18 أغسطس الجاري.

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