الوصل.. ختام "الوديات" بالفوز على النهضة العُماني

المصدر: دبي-علي شدهان

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اختتم فريق الوصل الأول لكرة القدم، سلسلة مبارياته الودية بالفوز على نظيره النهضة العُماني بهدفين دون رد، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس في معقل الفهود بزعبيل ضمن استعدادات الإمبراطور لخوض تحدي بطولات موسم 2023-2024.

سجل ثنائية الوصل، المغربي سفيان بوفتيني "ق52"، والايفواري، اداما ديالو "ق66".

لعب الوصل في بداية المباراة بتشكيلة ضمت، محمد علي، وسفيان بوفتيني واليكس بيريز وفارس خليل وسالم العزيزي، وجيروينمو بوبليتي وسياكا سيديبي ونيكولاس خيمينيز وغانم أحمد "عموري"، واداما ديالو وهاريس سيفيروفيتش "ربيع سالمين"، قبل أن يجري الصربي ميلوش، مدرب الوصل، تغييرات محدودة خلال الشوط الثاني من المباراة.

واتتهى الشوط الاول من المباراة بالتعادل السلبي.

وشهدت المباراة حضورا جماهيريا من قبل عشاق الفهود، سعيا إلى التعرف على لاعبي فريقهم، خصوصا الجدد منهم، قبل الدخول في معمعة بطولات الموسم الجديد.

وتشكل مباراة النهضة، الودية السادسة والأخيرة التي خاضها الوصل استعدادا للموسم الجديد، حيث فاز في الأولى على ماتشافا شاباتس الصربي بهدف دون رد في سلوفينيا، وتعادل في الثانية مع الشمال القطري "2-2"، وفي الثالثة مع أبولون ليماسول القبرصي "1-1"، وفي الرابعة مع الريان القطري "3-3"، وخسر في الخامسة مع اتحاد كلباء بهدفين لثلاثة، في النمسا.

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