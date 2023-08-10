الأبيض يختتم معسكره الخارجي في النمسا

المصدر: البيان

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اختتم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أمس معسكره الخارجي الذي أقيم في مدينة كابرون النمساوية على مدار عشرة أيام ضمن تحضيراته الأولية استعداداً للمشاركة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027، والتي ستنطلق في شهر نوفمبر المقبل، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الثامنة التي تضم منتخبات البحرين والفائز من مباراتي اليمن وسريلانكا ونيبال ولاوس.

وشهدت فترة المعسكر خوض منتخبنا الوطني تدريبات يومية على فترتين صباحية ومسائية ركز خلالها الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باولو على رفع معدل اللياقة البدنية وتطبيق مجموعة من أساليب اللعب والتعرف أكثر على إمكانيات اللاعبين كل حسب مركزه، فيما حرص كذلك باولو بينتو على عقد اجتماعات دائمة مع أعضاء الجهاز الفني والإداري حول متطلبات الفترة المقبلة وآلية العمل التي سيتم اتباعها بدءا من معسكر سبتمبر.

وخاض الأبيض في اليوم الأخير حصة تدريبية مشتركة مع المنتخب الأولمبي عبارة عن تقسيمة من ثلاثة أشواط انتهت بتفوق المنتخب الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف جاءت عن طريق فابيو ليما وأحمد عامر ويحيى الغساني، حيث حرص بينتو على إشراك جميع اللاعبين على مدار الأشواط الثلاثة كذلك هو الحال لمدرب المنتخب الأولمبي دينس سيلفا الذي قام كذلك بإشراك جميع اللاعبين بهدف الوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية.

من جهته ذكر ياسر سالم مدير منتخبنا الوطني أن معسكر النمسا جاء مفيداً جداً بالنسبة لباولو بينتو ومساعديه الذين تعرفوا على قدرات اللاعبين عن قرب وسط أجواء إيجابية جداً سواء أثناء التدريبات وكذلك في أروقة مقر الإقامة، مشيراً إلى أن هذه الفترة تشكل أهمية كبرى خاصة وأنها تسبق انطلاق الموسم الكروي على اعتبار أن التجمعات المقبلة ستكون قصيرة وخلال أيام الفيفا وسيتخللها خوض مباريات دولية ودية، مشيداً بالروح المعنوية العالية التي ظهر عليها اللاعبون خلال فترة المعسكر.

وقال مدير المنتخب أن الجهاز الفني سيقوم بمتابعة مباريات مسابقة دوري أدنوك للمحترفين الذي سينطلق يوم 18 أغسطس الجاري لرصد أداء اللاعبين خلال المباريات واختيار الأفضل منهم للتواجد في التجمع القادم الذي سيكون في بداية شهر سبتمبر.

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