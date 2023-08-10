البطائح يختتم معسكر النمسا بخماسية دبا

المصدر: (دبي - علي الظاهري)

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اختتم فريق البطائح معسكره الخارجي في النمسا بالفوز على دبا الفجيرة 3 -٥ في آخر تجارب «الراقي»، الذي عاد إلى الدولة، أمس، لاستكمال تحضيراته، ضمن المرحلة الثالثة، والأخيرة قبل انطلاق دوري أدنوك للمحترفين.

وجاءت خماسية البطائح بأقدام 5 لاعبين هم: الفارو دي اوليفيرا وسيكوبابا جاساما ومحمد الحمادي وبيتروس بومال وعبدالله النقبي. ويعتبر البطائح آخر أندية دوري المحترفين العائدة من المعسكرات الخارجية، والذي خاض فيه 4 اختبارات، استهلها بالفوز في المباراة الأولى على باد والتيرسدورف النمساوي 0-٢، ثم خسر من الشارقة بهدف دون مقابل قبل أن يخسر أمام فريق باكسي المجري 3-٠، ليختتم تجاربه بالفوز الأخير على دبا.

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